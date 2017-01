Vendas de tratores de roda e colheitadeiras em MT tem queda de mais de 20%

Divulgação Foram 848 colheitadeiras vendidas há 2 anos, enquanto em 2016 foram adquiridas 843, diz Anfavea

As vendas de tratores de roda e colheitadeiras em Mato Grosso registraram queda de 21,8% no ano passado, em relação a 2015. Em 2016 foram 2.747 veículos vendidos, enquanto há dois anos haviam sido negociados 3.516. Os dados foram registrados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Em 2015, os mato-grossenses haviam comprado 2.668 tratores de roda, enquanto no ano passado somente 1.904 foram vendidos. O recuo representa uma queda de 28,65% na comercialização. No caso das colheitadeiras, foram 848 vendidas há dois anos, enquanto em 2016 foram adquiridas 843. A variação representa uma diminuição de apenas 0,59% de vendas.

Mario Guilherme Lange, gerente geral da concessionária Iguaçu Máquinas - uma loja autorizada da marca John Deere em Rondonópolis - relatou que ao contrário do mercado geral, sua loja registrou um aumento de aproximadamente 10% nas vendas de tratores de roda e colheitadeiras no ano passado. “Nós acreditamos que uma parte desses números é por causa da manutenção das linhas de crédito para a aquisição, que estava um pouco difícil no começo do ano e depois melhorou. Do outro lado nós acreditamos que o investimento da nossa marca em estrutura acabou fazendo a diferença”, disse.

Apesar do bom ano em sua concessionária, Mario reconheceu que, de maneira geral, o mercado teve perdas consideráveis em 2016. Ele defendeu que o setor acabou acompanhando o mau rendimento do agronegócio. “O mercado realmente teve uma queda, isso foi bem nítido. Ele foi puxado, com certeza, pela queda de produção no agronegócio. Mas, com a expectativa melhor para as safras desse ano, a tendência é que as vendas de máquinas agrícolas também melhorem”, afirmou.

A Anfavea só disponibiliza os recortes estaduais dos dois tipos de veículos específicos porque somente as montadoras de tratores de roda e colheitadeiras fornecem os dados de maneira segmentada. O ano passado também registrou uma diminuição nas vendas de caminhões e carros no estado. No caso dos caminhões, a queda chegou a alcançar 60%, enquanto os carros de passeio sofreram reduções de 17% nas vendas.

Brasil

No âmbito nacional foram comercializados no país 36.538 tratores de roda e colheitadeiras no ano passado. O número é 11,53% menor do que o registrado em 2015, quando 41.298 veículos dos dois tipos foram adquiridos.

Diferentemente do que foi registrado em Mato Grosso, as vendas de colheitadeiras tiveram alta no passado. Em 2016, 4.498 veículos do tipo foram negociados no Brasil, enquanto no ano retrasado esse número ficou em 3.917. O registro mostra um aumento de 14,83%.

Os tratores de roda, porém, acompanharam a queda. No ano passado, foram negociados 35.956 veículos do tipo no país, enquanto em 2015 haviam sido vendidos 37.381, o que representa uma queda de 3,81%.

No caso de máquinas agrícolas em geral o país também registrou queda nas vendas. No ano passado foram comercializados 42.839 veículos, frente aos 44.995 que foram negociados em 2015. A baixa representa uma variação negativa de 4,79%. O número contabiliza tratores de roda, tratores de esteira, cultivadores motorizados, colheitadeiras de grãos e retroescavadeiras.