Vendas externas do setor alcançam US$ 73 bi no acumulado do ano

Reprodução China liderou compras de produtos brasileiros do agronegócio, respondendo por 26,3% do exportado

A balança comercial do agronegócio brasileiro teve superavit de US$ 62,11 bilhões, de janeiro a outubro deste ano. As exportações brasileiras atingiram US$ 73,10 bilhões nestes 10 meses. O valor é 2,2% inferior ao registrado em igual período do ano passado (US$ 74,73 bilhões). Já as importações caíram de US$ 11,18 bilhões para US$ 10,99 bilhões (-1,7%). Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI), as vendas externas foram compensadas pelo aumento de 33,6% do setor sucroalcooleiro. O montante dos embarques do setor subiu de US$ 6,79 bilhões para US$ 9,08 bilhões, impulsionados especialmente pelo incremento das exportações para a Ásia, que passaram de US$ 2,31 bilhões para US$ 3,31 bilhões. Outros destaques positivos foram carne suína (+13,7%), cacau (+15,7%) e pescados (+12,0%).

Houve queda nas vendas de lácteos (-48,1%); café (-17,1%); fumo e seus produtos (-11,4%); couro, produtos de couro e peleteria (-9,1%); complexo soja (-7,2%); carnes (-2,5%) e produtos florestais (-2,2%).

Ásia

As exportações brasileiras para a Ásia – principal mercado de destino de produtos do agronegócio – tiveram aumento de 1,1% no acumulado de janeiro a outubro de 2016, frente a igual intervalo de 2015, passando de US$ 33,10 bilhões para US$ 33,47 bilhões. Com esse resultado, a região teve a participação de 44,3% para 45,8% sobre o total dos embarques do agronegócio.

A China liderou as compras de produtos brasileiros do agronegócio, respondendo por 26,3% do total exportado em janeiro a outubro deste ano. Contudo, as vendas ao país recuaram 3% no período, retrocedendo de US$ 19,81 bilhões para US$ 19,22 bilhões.

Em outubro, as exportações do agronegócio somaram US$ 5,74 bilhões, com redução de 26,2% (US$ 2,04 bilhões) em relação ao mesmo mês de 2015, quando totalizaram US$ 7,78 bilhões, reflexo da queda de 58,2% e 79,3% das vendas externas da soja em grão e do milho, respectivamente.

Os cinco principais setores exportadores no mês passado (carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais, complexo soja e café) foram responsáveis por 72,3% das vendas externas do agronegócio. Esses mesmos segmentos embarcaram 67,2% do valor total exportado de produtos do agronegócio em outubro de 2015.

Já nos últimos 12 meses (novembro de 2015 a outubro de 2016), as vendas externas totalizaram US$ 86,59 bilhões, com retração de 1,2% sobre o período anterior. (Com Assessoria)