Voo inaugural comercial na 2ª marca revitalização de aeroporto Piloto Bub

Divulgação Conexão Cuiabá-Barra compõe ações do Programa Voe MT idealizado para fomentar aviação regional

As obras de revitalização do aeroporto Piloto Bub, em Barra do Garças, serão entregues na próxima segunda (7), com a implantação da linha aérea Cuiabá a Barra pela empresa Azul Linhas Aéreas. O ato está marcado para as 13 horas com o primeiro voo comercial partindo da Capital com autoridades do Estado e do município.

Construído na década de 80 pelo ex-governador Júlio Campos, o aeroporto passou por uma ampla reforma que incluiu a readequação da pista; revitalização do terminal de embarque e desembarque; construção da cerca operacional e aquisição de um caminhão de combate a incêndio. Ao todo, foram atendidas cerca de 123 exigências da ANAC para a liberação do voo diário.

As obras foram executadas em parceria pelo governo estadual por meio das secretarias de Infraestrutura e Logística (Sinfra), Desenvolvimento Econômico (Sedec), prefeitura, conselhos e fundo municipal de Turismo e emendas parlamentares como na aquisição do caminhão de combate a incêndio e do raio X. Somente o Governo do Estado investiu R$ 1,5 milhão.

Linha comercial

A conexão Cuiabá-Barra do Garças faz parte das ações do Programa Voe MT, idealizado pela Sedec, com intuito de fomentar a aviação regional, contribuindo para transformar o turismo em um dos principais pilares do desenvolvimento econômico do estado. Os horários de voos serão: saída de Cuiabá às 12h37 e chegada prevista para as 13h52 em Barra do Garças. O retorno de Barra será às 14h23, com pouso previsto para as 15h39.

O prefeito Beto Farias reconhece que a parceria com o Governo do Estado foi importante para que Barra do Garças voltasse a ter uma linha comercial depois de mais de 15 anos. Segundo ele, uma cidade que é considerada a oitava melhor para se investir no país e a segunda de Mato Grosso, conforme a Revista Exame, não poderia deixar de ter uma linha aérea.

"Desde que assumimos, lutamos para que esse projeto fosse concretizado e com o apoio do governo, nesta segunda teremos o voo inaugural com o aeroporto totalmente reformado para garantir a segurança das aeronaves e dos passageiros. É uma grande conquista para colocar a cidade na rota do turismo e com opção aérea para o turista que quiser conhecer as belezas da nossa região. (Com Assessoria)