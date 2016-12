4 meses após suspender Consignum, Executivo retoma os empréstimos

Gilberto Leite Secretário Julio Modesto diz que construção do novo modelo seguiu os princípios da administração pública, como a proteção dos dados dos servidores e a transparência das informações financeiras

Após quatro meses da suspensão de empréstimo consignado em folha de pagamento dos servidores públicos, o governo retoma o serviço a partir desta segunda (5). A partir de agora, a gestão do Serviço de Controle de Consignação do Estado de Mato Grosso será feita pela secretaria de Gestão (Seges), em parceria com a Câmara Interbancária de Pagamento (CIP).

Em agosto, o Governo do Estado publicou a portaria 41/2016, que suspende novas consignações devido à proximidade do fim do contrato entre o Governo do Estado e a Consignum. A empresa foi envolvida no esquema de corrupção desmantelado pela Operação Sodoma II.

O contrato entre a Consignum e o governo estadual para fornecimento do software que gerenciava as consignações dos servidores foi alvo de investigação da Sodoma da Delegacia Fazendária (Defaz). Após ser preso, o proprietário da empresa, Willians Paulo Mischur, confessou que pagava propina de R$ 500 mil por mês para manter a prestação do serviço. O esquema teria vigorado entre 2011 e 2014, no Governo Silval Barbosa (PMDB).

Durante a suspensão foram realizados vários estudos junto a entidades sem fins lucrativos com know-how para atuar em Mato Grosso. O novo modelo visa a transparência das operações financeiras e a preservação dos dados dos servidores, que terão total autogestão de todo o processo.

O secretário Julio Modesto explica que a construção do novo modelo seguiu todos os princípios da administração pública, como a proteção dos dados dos servidores e a transparência das informações financeiras que serão fornecidas. “Os servidores terão condições mais amplas e seguras de atendimento. Além da questão da segurança das informações, principalmente pelo fato de que a própria secretaria processará as margens consignáveis para serem informadas aos bancos”, explica.

Para a secretária-adjunta de Gestão de Pessoas da Seges, Adriana Metelo, o novo modelo traz mais autonomia ao servidor. “O servidor terá autonomia em todo processo, ele fará controle das prestações pagas e daquelas que ainda faltam. Será um modelo mais informativo e transparente”.

Informações disponíveis

Entre as novidades deste novo modelo está a gestão de todo o processo, que será feita pelo próprio servidor. Dentro do portal que será disponibilizado, ele poderá consultar a margem consignável, os empréstimos em andamento, realizar simulações, ver as taxas de juros ofertadas por cada banco e enviar uma proposta à instituição financeira.

Após todas essas consultas, ele firmará o contrato com a instituição financeira que achar conveniente. Outra novidade é que os bancos só terão acesso à margem consignável do servidor mediante prévia autorização do mesmo via sistema.

Para viabilizar a implantação desse novo sistema, a Seges firmou um Acordo de Cooperação com a CIP, com o objetivo de promover o intercâmbio técnico de informações e a mútua colaboração para o processamento de dados para cálculo, controle e gestão de consignação dos servidores públicos estaduais.

A CIP é uma associação civil sem fins lucrativos, composta por 40 bancos associados que tem como interveniente a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A instituição foi selecionada pela Seges após um processo criterioso para operar o Serviço de Controle de Consignação do Estado de Mato Grosso. O contrato não traz ônus para o Governo e terá vigência de 12 meses.

Conforme o acordo, caberá ao Estado a realização do credenciamento dos bancos e o cálculo da margem bruta dos servidores, controlar todas as consignações em folha, além de dar suporte no atendimento aos bancos e aos servidores.

Já à administradora caberá realizar o intercâmbio de dados e arquivos e o atendimento aos bancos, disponibilizar aos servidores consultas de taxas de juros praticadas pelos bancos para obtenção de empréstimos, sendo que os mesmos deverão repassar essa informação à administradora, e disponibilizar um simulador de empréstimo em intenção de contratação.

Os interessados em conhecer o Serviço de Controle de Consignação podem acessar, a partir desta segunda-feira, o portal www.gestao.mt.gov.br ou www.portaldoconsignado.com.br. (Com Assessoria)