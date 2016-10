66 ambulâncias são entregues pela AL e Taques, que diz que crise segue

O governo estadual e a Assembleia entregaram 66 ambulâncias aos municípios, na manhã desta quarta (26), no entorno da Arena Pantanal. O critério de distribuição dos veículos, que leva em consideração a base dos deputados nos municípios, no entanto, vem sendo alvo de reclamação por alguns parlamentares e também pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado (COSEMS-MT).

O primeiro-secretário da Assembleia, Ondanir Bortolini, Nininho (PSD), disse que a forma de entrega poderá prejudicar os municípios que mais necessitam. “Eu particularmente me preocupo. O deputado vai fazer [indicação] para sua base eleitoral principal. E muitas vezes os municípios menores, que mais precisam, poderão ficar prejudicados neste primeiro momento”.

Para deputado, critério para entregar ambulâncias prejudica necessitados

Gilberto Leite/Rdnews Governo e Assembleia entregam 66 ambulâncias para municípios. Investimento de R$ 23 milhões

Líder do governo no Parlamento, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), entretanto, ressaltou que os deputados se reuniram com o presidente do Legislativo, Guilherme Maluf (PSDB), cada parlamentar fez a indicação e que todos os munícipios serão contemplados.

“Vários colegas indicaram. O deputado Romoaldo indicou Alta Floresta e Paranaíta. Agora, alguns criticaram, porque ficou lógico que se tinha que indicar dois municípios e nós tínhamos que ter priorizado. “Todos vão ser contemplados. É questão de tempo. Não foram entregue todas, mas serão entregues no mês que vem”, explica.

Guilherme Maluf pondera que o critério político foi um dos últimos indicadores e que os problemas dos municípios contemplados foram levados em consideração. “Houve critério técnico. A Associação Mato-Grossense dos Municípios e a secretária de Saúde apresentaram o critério de regionalização. O intervalo de entrega não dá 30 dias. Nós queremos entregar até o fim de novembro o outro lote”.

Já o governador Pedro Taques (PSDB) comentou a crise e admitiu que o Estado enfrenta problemas na saúde e que as ambulâncias não vão resolver o problema. “É bom que tenhamos essa consciência. Nós precisamos investir na atenção básica, atenção primária”. O tucano também afirmou que em razão da crise econômica foi preciso escolher qual hospital regional vai receber este ou aquele valor. "Nós não temos dinheiro. O governador tem a chave do cofre, mas ele não fabrica o dinheiro”.

Entrega

Para a compra dos veículos foram investidos R$ 23 milhões, dos quais R$ 20 milhões são da Assembleia e R$ 3 milhões de contrapartida do governo. Conforme informações do contrato de aquisição, divulgadas pelo Estado, as ambulâncias adquiridas são do modelo Sprinter Mercedes-Benz 4×2 e serão disponibilizadas pela empresa Denigris Distribuidora de Veículos Ltda, que venceu o processo licitatório. Cada ambulância tipo B custou R$ 163,3 mil.

Confira, abaixo, a lista de municípios contemplados no primeiro lote.