7 de setembro leva 22 mil à Arena; Taques cita uso para forçar entrega

Gilberto Leite Taques, acompanhado de Botelho, confirma benefício de ocupar Arena para forçar conclusão da obra

O governador Pedro Taques (PSDB), o deputado eleito para comandar a Assembleia na próxima legislatura, Eduardo Botelho (PSB) e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha, fizeram as “honras da casa” no desfile de 7 de Setembro, realizado no final da tarde desta quarta, no gramado da Arena Pantanal.

Pela primeira vez, o evento é realizado na Arena, tendo sido acompanhado por cerca de 22 mil pessoas. O desfile contou com a participação de 18 escolas e efetivos do Corpo de Bombeiros, Bope, Infantaria Motorizada, e demais representantes dos oficiais de ativa e da reserva de Mato Grosso.

“Estamos muito felizes de fazer do 7 de setembro, esta data importante para a nossa história, aqui na Arena Pantanal, usando este patrimônio que pertence ao povo de Mato Grosso”, disse Taques.

O gestor destaca que a intenção, ao promover o desfile na Arena, é dar mais conforto para a população. “A ideia aqui é dar mais conforto ao cidadão, dar a ele tranquilidade, porque aqui em Cuiabá é muito quente. No ano passado, algumas pessoas até desmaiaram no calor. Aqui, além de assistir ao desfile com conforto, o cidadão também pode participar desse momento cívico militar que para nós é muito importante”, considerou.

Outra vantagem de promover eventos no local, segundo o governador, é que a ocupação contribui para forçar a conclusão da obra, que o Estado não recebeu ainda, porque ela ainda tem falhas. “Nós ajuizamos uma ação, Estado e Ministério Público – contra a construtora pedindo que o juiz bloqueasse R$ 27 milhões restantes. Conseguimos isso na Justiça, para que esse patrimônio que pertence ao povo de Mato Grosso seja entregue nas melhores condições. Faltam alguns acabamentos e alguns equipamentos e queremos crer que a justiça resolverá isso”, ponderou.

A abertura oficial da Semana da Pátria ocorreu na segunda, 5, na área externa da Arena onde foi mantida, durante as comemorações desta tarde, a exposição das Forças Armadas, quartéis militares e instituições da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Em 2015, o desfile foi realizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça. Neste ano, os desfiles das escolas e das forças de segurança e militares ocuparam o gramado da Arena e contagiaram o público. “Agradeço o total apoio no evento promovido pelo Comando do Exército, através da 13ª Brigada, Governo, Assembleia, Casa Militar e Polícia Militar de Mato Grosso”, concluiu o governador.

Galeria: Desfile 7 de Setembro na Arena Pantanal

Veja vídeo com apresentação de alunos da rede pública