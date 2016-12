8 escolas técnicas estaduais devem ser inauguradas em 2017 no Estado

Junior Silgueiro Governador Pedro Taques visita canteiro de obras de unidade de escola técnica estadual, no Carumbé

Até o final de 2017, Mato Grosso dobrará o número de Escolas Técnicas Estaduais (ETES). A afirmação é do governador Pedro Taques (PSDB), durante visita ao canteiro de obras de uma nova unidade, no bairro Carumbé. Hoje, o Estado tem nove escolas e estão sendo construídas mais oito em vários municípios.

Atualmente, a escola Técnica de Cuiabá funciona no prédio da Escola Pública da Saúde. As outras sete escolas que estão sendo construídas ficam em Campo Verde, Sorriso, Cáceres, Juara, Primavera do Leste, Matupá e Água Boa. “Até o final do ano, o Estado vai dobrar o número de escolas técnicas. O mundo todo investe em ensino tecnológico. Nós precisamos de doutores e nós precisamos, também, de técnicos”, disse Taques.

O investimento da obras ao todo é de R$ 70 milhões. Isso significa que cada escola técnica, em média, tem o valor aproximado de R$ 12 milhões e, com isso, o governador destaca que Mato Grosso precisa investir em ensino tecnológico. “Nós dobraremos o número de alunos, de professores, para que o ensino profissionalizante tenha qualidade e que possamos transformar as pessoas”, disse.

A Secretaria de Ciências e Tecnologia do Estado (Secitec) garantiu recursos para terminar as obras que estavam paradas desde 2009 com ajuda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Quando nós assumimos a Secretaria, esses convênios estavam paralisados. Eram dois convênios, sendo que um era com quatro escolas e outro convênio com outras quatro escolas. Aí nós, junto do FNDE, conseguimos revitalizar todos esses convênios e retomar essas obras”, disse a secretária de Ciência e Tecnologia, Luzia Helena Trovo.

PEC do Teto dos gastos

O governador Pedro Taques garantiu que todas as obras das novas escolas técnicas deve ser concluídas até o final de 2017. Taques garantiu que o acordo firmado entre os governadores e o Governo Federal para que os Estados congelem os seus gastos pelos próximos dois anos, não inclui as áreas da Educação e Saúde.

"O teto dos gastos que estamos firmando e que devemos enviar à Assembleia Legislativa, não terá a Saúde e Educação inclusas. Não assinarei nenhum acordo neste sentido. Educação e Saúde não estarão nesta PEC aqui em Mato Grosso", assegurou.