80 mil da Agricultura Familiar foram atendidas, diz presidente da Empaer

Gilberto Leite Presidente da Empaer, Layr Mota, explica à jornalista Lídice Lannes no RDTV que governos anteriores não deram a atenção necessária à Agricultura Familiar, por isso o crescimento do setor foi prejudicado

O presidente da Empaer, Layr Mota, afirma que em dois anos da Gestão Pedro Taques, a autarquia deu assistência a mais de 80 mil famílias da agricultura familiar. Hoje o Estado possui 104 mil famílias cadastradas no setor, atingindo assim 77% do alvo no período. Ao todo foram mais de R$ 180 milhões investidos em capacitação do setor. “Aumentamos em 124% o número de projetos liberados”, explica o gestor em entrevista ao Rdtv.

Conforme Layr, a Empaer tem buscado alternativa para melhorar a qualidade de vida das famílias por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). “Realizamos orientação técnica, fazendo com que essas pessoas possam produzir com qualidade e lucro”, explica o titular referindo-se às recomendações do governador Pedro Taques que trata o assunto como prioridade.

Para o presidente da autarquia, os governantes anteriores não deram a atenção necessária ao setor, por isso o crescimento ficou prejudicado. “Estávamos ficando para trás, trazendo produtos da agricultura familiar de outros Estados. Mas buscamos melhorar e dar condições para a produção de Mato Grosso ser potencial na agricultura familiar”, sustenta.

Com intuito de demonstrar o crescimento no setor, o gestor conta que o fornecimento de alimentos da agricultura familiar às escolas pulou de 20% para 55% neste ano. “Eles estão produzindo, tem pra quem vender e nós estamos orientando os técnicos e na venda dos produtos”, salienta.

Na capacitação da venda, Layr explica que alguns produtores vendiam os alimentos em razão de não ter noção de valores. “E nossa equipe orienta para que o produtor tenha rendimento melhor e recurso para produzir mais. Em alguns casos a renda aumentou em 300% o seu valor”, divulga.