Adjunto de Mauro está cotado para assumir Saúde na gestão de Emanuel

Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah, secretário-adjunto de Saúde de Cuiabá, é cotado para assumir o comando da pasta na gestão Emanuel Pinheiro (PMDB), que será empossado no próximo dia 1º de janeiro. O peemedebista tem guardado a sete chaves o nome dos “escolhidos” para compor o secretariado.

O apurou, entretanto, que ex-coordenador do Samu e ex-secretário de Saúde do então prefeito de Várzea Grande Walace Guimarães (cassado) pode ser escalado para comandar uma das pastas mais estratégicas da prefeitura. Ele chegou a ser acusado de comprar medicamentos em quantidade maior do que a necessária. À época, negou às acusações.

Procurado pelo , Daoud limitou-se a dizer que não faz conjecturas e que ainda não foi procurado pela equipe de Emanuel.

Até agora, Emanuel anunciou apenas 8 das 18 secretarias. Entre as que seguem sem titulares estão Saúde e Educação, que têm os maiores orçamentos.

Já foram definidos os secretários de Governo, Fazenda, Gestão, Comunicação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Obras, Assistência Social e Mobilidade Urbana.

