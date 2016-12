Apesar de cenário precário, Sinfra vê avanços e 1,4 mil km construídos

Apesar das condições ainda precárias das rodovias estaduais, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), Marcelo Duarte, considera que 2016 superou as expectativas do governo, levando em consideração que Mato Grosso vai fechar o período com mais de 1.430 km de construção e reconstrução das rodovias.

“A gente está fechando o ano com mais de 1,4 mil km entre pavimentação e restauração no Estado. É um número bastante expressivo se considerar que, nos últimos cinco anos, o governo passado não fez nem 900 km. Então, por onde você anda em Mato Grosso, você vê asfalto novo e restaurado”, explica ao .

De acordo com um levantamento da Sinfra, de 2011 a 2014, o Estado reconstruiu 886 km, e, em dois anos, o Estado reconstruiu e construiu 718 e 712 km, respectivamente, totalizando os 1.430 já citados.

A malha rodoviária estadual é de 30 mil km, mas apenas 6,5 mil desse total são pavimentados. "Hoje, 20% das estradas são asfaltadas. São 30 mil km de rodovias estaduais, mas somente 6,50 mil são asfaltadas, o resto é terra. Nós queremos, até o fim do governo, construir e restaurar 4 mil km", afirma.

Obras

O secretário destaca ainda obras importantes de restauração nas rodovias estaduais, como nas MTs 010 e 020. Na MT-010, trecho entre Guia e Acorizal, a situação e o estado de conservação não eram bons. “Aqui na Baixada Cuiabana, por exemplo, está havendo restauração da MT-010, lá da Guia até Acorizal. Depois, em Rosário Oeste também. Estamos duplicando a rodovia Cuiabá–Santo Antônio, e a saída para Chapada, restaurando a via, prestes a lançar a obra da duplicação da estrada da Guia”, comenta.

A duplicação da estrada da Guia, no entanto, passa por um problema judicial, mas o secretário garante que nos próximos dias a situação será revertida. “Nos quatro cantos do Estado tem obra acontecendo. Para o ano que vem, as perspectivas são melhores”, almeja o secretário, lembrando que a pasta fecha neste final de ano dois contratos com o Banco do Brasil.

“Dois contratos que somados dão mais de R$ 600 milhões em investimentos. A gente entra pesado em ponte e viadutos por todo o Estado. Então, eu vejo que evoluiu bastante. Ano passado, por exemplo, não chegou a R$ 600 milhões. Esse ano estamos chegando a 1,4 mi km. Então, é um número específico”, explica.

MT - 020

Em 21 de novembro, uma forte chuva provocou o rompimento de parte do trecho entre Chapada dos Guimarães e o distrito de Água Fria, da MT-020. Desde então, ações emergenciais estão sendo executadas para recuperar os danos que ocorreram na rodovia. Com a atuação emergencial, em menos de um mês, o trecho da pista danificado foi reconstruído. A previsão de entrega é para o final de 2017.

No começo da semana, a Sinfra vai rescindir o contrato com a empresa Ensercon, uma das responsáveis pela pavimentação de 43 km da rodovia MT-020. Apesar de ela não ser responsável pelo trecho mais polêmico, aonde a pista sofreu um deslizamento, o governo diz que houve inércia da empresa.

A Destesa Terra, responsável pelos outros 23 km da rodovia, incluindo o pedaço que desmoronou, foi isenta de qualquer culpa no incidente, já que estava com todas as suas obrigações em dia.

Crise

No âmbito econômico, Marcelo elogia o governador Pedro Taques (PSDB), que, segundo ele, tem respeitado os recursos vinculados para investimentos. “Então, por exemplo, os recursos do Fethab (Fundo de Transporte e Habitação) dos programas de financiamento, do BNDES, do Banco do Brasil, estão direcionados diretamente para essas obras de infraestrutura”.

Para Marcelo, a infraestrutura é fundamental para manutenção da competitividade das culturas agrícolas do Brasil e de Mato Grosso e, por isso, é preciso investir. “E também para geração de emprego e impostos. Quando você conversa com especialistas, eles são praticamente unânimes em afirmar que somente através de investimentos a gente vai conseguir sair da crise, e a gente vai fazer nossa parte”, comenta.

Parcerias

Quando o secretário assumiu a Sinfra, falava-se muito da questão das parcerias de pedágios com agricultores e que recursos do Fethab seriam usados para tal, mas nada avançou. “A gente está amadurecendo os pontos ainda legais para serem resolvidos, mas o mais importante, antes de falar de pedágio, a gente tem que falar em restauração, porque cobrar pedágio de rodovias que estão esburacadas não interessa a ninguém. Nem ao governo nem aos produtores nem a quem passa (os motoristas)”, diz.

Marcelo afirma que o foco da gestão é restaurar, mas a questão do pedagiamento não é descartada. “Porque a gente sabe que para cada centavo, para cada real que deixa de gastar com manutenção, é um real a mais que a gente tem para investimento. Mato Grosso precisa muito de investimentos, e essa é a estratégia”, conclui.