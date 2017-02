Após 10 anos na Justiça, licitação a linhas intermunicipais é retomada

Rafael Manzutti Discussão em torno da realização das linhas intermunicipais se arrasta desde a década de 1990

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial, que circula nesta segunda (20), o aviso da retomada da licitação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (STCRIP) que estava há anos paralisada. A conclusão do certame, iniciado em 2007, estava prevista para 2010 e atrasou devido a batalha judicial entre partes interessadas.

A medida cumpre determinação do Ministério Público Estadual (MPE), que no dia 25 de setembro de 2007 firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Poder Executivo. O objetivo do acordo era a realização do processo licitatório com base no que determina a Constituição Federal de 1988.

A licitação, que estava sob responsabilidade da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT), agora será operacionalizada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra). O governador Pedro Taques (PSDB) já determinou ao secretário Marcelo Duarte a conclusão do processo.

O edital da licitação ficará disponível no portal www.sinfra.mt.gov.br e também poderá ser obtido na Superintendência de Aquisições e Licitações, da Sinfra. Além da retomada do edital, o Diário Oficial traz também a convocação das empresas que venceram a concorrência pública realizada em 2012 pelo Estado. Todas devem comparecer à sede da Sinfra para apresentar as documentações e fazer as assinaturas de contratos.

Histórico

A discussão em torno da realização das linhas intermunicipais se arrasta desde a década de 1990. O TAC precisou ser celebrado em 2007, na Gestão Blairo Maggi, em decorrência das consecutivas prorrogações realizadas nas gestões passadas, sem prévia licitação, das concessões de direito das empresas, além do aumento significativo da população e de uma série de decisões judiciais envolvendo o assunto.

Em 2012, foi iniciada a concorrência pública. Dos 16 lotes definidos no Plano de Outorga, apenas nove foram homologados e adjudicados. Os demais, segundo a comissão de licitação, tiveram as empresas inabilitadas ou não tiveram vencedores. Houve ainda uma série de interposição de recursos e liminares na Justiça que impediram o prosseguimento da licitação.

Ações

Assessoria Decreto do ex-governador Silval prorrogava a operacionalização do sistema intermunicipal até 2031

Desde 2015, primeiro ano da atual gestão, Taques tem tomado uma série de medidas para assegurar a licitação. Em 7 de agosto de 2015, o governador publicou o Decreto 211, anulando o antigo decreto 2.499/14, elaborado pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que autorizava a operacionalização do sistema de transporte público intermunicipal de passageiros até 2031.

O decreto 2.499/14 também foi suspenso por decisão do Tribunal de Justiça, que levou em consideração o fato de a prorrogação da concessão, sem licitação, vir a causar prejuízo na ordem de R$ 4,6 milhões aos cofres públicos, além de violar a Constituição Federal de 1988 e uma série de leis federais.

Licitação

Em 23 de novembro de 2016, a competência para licitar e dar continuidade aos procedimentos foi repassada para Sinfra, deixando de ser responsabilidade da Ager-MT. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) também se manifestou a favor da realização da licitação. “A Sinfra realizou estudos e avaliou que a melhor solução é decidirmos pela retomada da licitação, com base no que determinou o TAC firmado com o Ministério Público”, pontuou Marcelo Duarte.

Aval do Exército

O projeto foi elaborado pelo Exército Brasileiro por meio do Centro de Excelência de Transportes – Centran e pela Fundação Ricardo Franco do Instituto Militar de Engenharia, sendo auditado pelo Labtrans da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O projeto resultou na elaboração de um Plano de Outorga que dividiu o estado em oito mercados (regiões), com duas categorias de serviços: uma básica e outra diferenciada.

Comissão de Licitação

Taques já determinou a formação de uma Comissão Especial de Licitação. Formada por servidores da Sinfra, vai examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos ao processo e concluir a concorrência pública. (Com Assessoria)