Após cerimônia de posse, Thelma anuncia plano emergencial de 90 dias

A prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira (PSDB), tomou posse na manhã de domingo (1º), em cerimônias na Câmara e na prefeitura, onde aconteceu a transmissão do cargo pelas mãos do interventor do município, membro da Controladoria Geral do Estado, Ciro Rodolpho Gonçalves, que evitou o fechamento do Executivo, assumindo a administração nas últimas semanas do ano.

Assessoria Ao lado de Ciro Rodolpho, prefeita Thelma de Oliveira anuncia plano emergencial para o município

A cerimônia contou com a presença de várias lideranças e autoridades locais. O governador Pedro Taques (PSDB) foi representado pelo secretário estadual de Educação, Marco Marrafon. Na ocasião, Thelma anunciou que vai aguardar o relatório do interventor para se inteirar sobre os números e a situação do município, prometeu austeridade e cortes nos gastos públicos e apresentou um plano emergencial de 90 dias para a cidade.

“Não vamos governar olhando para o retrovisor, vamos olhar para frente”, disse, conclamando todos a abandonarem as cores partidárias, para se unirem em torno dos interesses da população. A partir de hoje ela anunciou que a equipe inicia os trabalhos, norteada por um plano de emergência para estes 90 dias. Nesse período de ajustes, vai dar continuidade a serviços e projetos que sejam fundamentais para manter a máquina funcionando.

Nos próximos três meses, a prioridade será garantir os serviços de saúde, educação e infraestrutura, bem como organizar a prefeitura para colocar em prática o plano de governo. Na saúde o foco é melhorar o atendimento no hospital e regularizar o fornecimento do medicamento.

Na educação, além da atenção prioritária, a merenda e transporte escolar, a prefeita anunciou a assinatura de um protocolo de intenções com o governo, através de Marraffon, para implantar em Chapada o projeto que visa erradicar o analfabetismo nos municípios. Também pretende iniciar a recuperação das estradas e ruas, revitalizar a cidade e regularizar a coleta de lixo.

Homenagem

O tributo à memória de Dante de Oliveira rendeu momentos de emoção. Com a voz embargada, diante dos familiares, inclusive da mãe de Dante, dona Maria, de 96 anos, Thelma falou do amor por Chapada e compartilhou com ele o crédito pela vitória. “Ganhamos a eleição como fruto de um trabalho de equipe, com apoio dos amigos, do partido, mas também recebi o apoio do meu mestre”, disse, acrescentando que durante a campanha sentiu em cada abraço, o amor e admiração que o povo chapadense sente por Dante.

A prefeita foi primeira-dama por dois mandatos na Prefeitura de Cuiabá, primeira-dama e presidente da Prosol por dois mandatos no governo estadual, e cumpriu dois mandatos como deputada federal. Traz na bagagem uma atuação marcante na área social, é dirigente e defensora da causa feminina, no qual ocupou cargos de importância no PSDB Mulher regional e nacional.

Além de declarar-se honrada por ser a segunda prefeita da história do município, Thelma citou a coincidência da primeira prefeita ter se chamado Thermozina, também com Th. Ao anunciar a equipe com quatro secretarias ocupadas por mulheres, ela destacou a importância do protagonismo feminino na política e no exercício do poder.

Posse secretários

A equipe de secretários empossada por Thelma é composta por Carlos Carretone Vaz (Saúde); Claudete Castro de Barros, a Cacá Barros, (Governo); Hellen Cristina Xavier Moreira (Educação e Esportes); Hélia Maria Pacheco Moreira de Melo (Assistência Social); Izabel Cristina Masson da Cruz (Gabinete); Jorge Luiz Martins Defanti (Turismo, Cultura e Meio Ambiente); José Martinho Filho (Administraçã e Finanças); Osmar Froner de Mello (Obras, Agricultura e Assuntos Fundiários); Paulo Roberto Bomfim de Jesus (Planejamento e Controlador Interno); Renato de Almeida Orro Ribeiro (procurador geral); Sara Sueli Attílio Caporossi (diretora geral do Sistema Autônomo de Água e Esgoto); e Willian Jony Benith Vieira (ouvidor público). (Com Assessoria)