Após demissões, Legislativo devolve R$ 750 mil para Prefeitura de Cuiabá

Assessoria Presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Haroldo Kuzai, entrega ao prefeito Mauro Mendes, cheque simbólico no valor de R$ 750 mil, com relação de instituições a serem beneficiadas com os recursos

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Haroldo Kuzai, entregou ao prefeito Mauro Mendes, um cheque simbólico no valor de R$ 750 mil. Este valor refere-se a uma sobra no duodécimo do exercício financeiro deste ano, que havia sido repassado pelo Poder Executivo ao Legislativo, conforme previa a Lei Orçamentária Anual de 2016. O dinheiro já foi creditado na conta da prefeitura.

Segundo Haroldo Kuzai, a sobra de recursos só foi possível graças as medidas de contenção de gastos levadas a efeito na Câmara. “Esta economia foi possível graças ao comprometimento de todos os vereadores e servidores em reduzir as despesas da Câmara”, explicou Haroldo Kuzai, que está deixando o cargo oficialmente neste sábado, dia 31 de dezembro.

No cheque simbólico entregue por Haroldo Kuzai ao prefeito Mauro Mendes está escrito como a Câmara quer que os recursos sejam destinados. Do total de R$ 750 mil, 100 mil vão para o Lar dos Idosos; 200 ml para o Hemocentro-MT;120 mil para a APAE de Cuiabá; 130 mil para o Hospital do Câncer de Mato Grosso e 200 mil para o Hospital Júlio Muller.

Aplicação

O prefeito Mauro Mendes elogiou a iniciativa dos vereadores em devolver os recursos do duodécimo e a sugestão de como devem ser aplicados. Ele vai encaminhar a sugestão ao prefeito eleito Emanuel Pinheiro. “Caberá ao Prefeito eleito Emanuel Pinheiro atender aos repasses da maneira que foram indicados por esta gestão”, disse.