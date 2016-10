Após imbróglio, Prefeitura de Sinop assina ordem de serviços para o lixão

Reprodução Lixão em Sinop receberá serviço de três empresas para coleta e transporte

O prefeito de Sinop Juarez Costa (PMDB) assinou, nesta terça (25), a ordem de serviço para que três empresas vencedoras do processo licitatório iniciem os trabalhos de coleta, transporte e destinação final do lixo, na cidade. O problema é considerado histórico e os trabalhos chegaram a ser suspensos no final do ano passado.

Segundo Juarez Costa, até 7 de novembro as três empresas iniciam os trabalhos de coleta, transporte e destinação final do lixo e os dois lixões existentes em Sinop serão fechados.

“Acaba o problema do lixão e o problema do Aeroporto, da proximidade do lixão, então resolve-se um problema de 42 anos”, explicou o prefeito, após a assinatura da ordem de serviço.

As empresas vencedoras do processo licitatório foram Sanetran Saneamento Ambiental, que ficou com os serviços de coleta; Ecopav Construção e Soluções Urbanas, com o transporte; e a Sanorte Saneamento Ambiental LTDA com a destinação final do lixo.

A previsão, conforme Juarez, é de que a prefeitura arque com até 65% da despesa e, a parir de dezembro, a empresa que fará a coleta deve iniciar a cobrança da taxa de lixo. A lei que autoriza a tarifa foi aprovada e sancionada em 2014.

“A prefeitura vai bancar mais da metade. Ela tem a cobrança da taxa de lixo, mas não paga nem a metade da despesa, porque a cobrança é baixa. Na lei estava a partir do momento que acabasse com o lixão”, explicou Juarez. Os valores podem variar entre R$ 5 e R$ 20.

A Sanetran responsável pela coleta venceu a licitação e ofereceu R$ 4,8 milhões. Já a Ecopav que realizará o transporte ofertou R$ 2,4 milhões. Para a destinação final do lixo a menor proposta foi de R$ 4,3 milhões da Sanorte.

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses contado a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 meses. No caso da destinação, inicialmente o lixo será levado para o distrito de Pimaverinha, próximo ao município de Sorriso, mas a empresa já adquiriu terreno em Sinop, para a construção do aterro sanitário.

Problema histórico

Na reta final da gestão, Juarez enfrentou problemas com a coleta de lixo no município. A Justiça chegou a acatar pedido do Ministério Público e o serviço ficou suspenso por uma semana, em outubro do ano passado.

Desde 2014, a Justiça concedeu prazos para a prefeitura regularizar a situação. Um dos principais riscos estava relacionado ao Aeroporto Municipal João Batista de Figueiredo, que fica próximo a um dos lixões e o risco de urubus atingirem as aeronaves era considerado eminente.

