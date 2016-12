Após justiça adiar ato, prefeita Inês é diplomada e está apta para a posse

Assessoria Prefeita eleita de Torixoréu, Inês Mesquita Coelho e o vice-prefeito eleito, Ademilson Pereira de Queiroz, ambos do PP, foram diplomados nesta sexta (16), pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior

A prefeita eleita de Torixoréu, Inês Moraes Mesquita Coelho e o vice-prefeito eleito, Ademilson Pereira de Queiroz, ambos do PP, foram diplomados nesta sexta (16), pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior, em ato realizado no Cartório da 47ª Zona Eleitoral, em Barra do Garças. Com a diplomação, a prefeita está apta a assumir o cargo, no dia 1º de janeiro de 2017.

A diplomação de Inês Coelho estava marcada para o ato unificado promovido pela Justiça Eleitoral na última terça (13), porém, havia sido cancelada em razão da reprovação das contas de campanha eleitoral. A prefeita recorreu ao TRE e garantiu por meio de medida cautelar o direito de ser diplomada. Mesmo com o recurso, o juiz Wagner Plaza decidiu pelo adiamento do ato.

Nesta sexta, acompanhado pelo vice-prefeito eleito e pelo marido, o ex-prefeito Odoni Mesquita Coelho (PSB), a prefeita assinou a ata de diplomação e recebeu o certificado que confirma a sua eleição. “Essa diplomação ratifica o resultado das urnas e acredito que a Justiça foi feita. Nossa intenção agora é retribuir a confiança do povo de Torixoréu e trabalhar pela cidade, pois, temos muito a fazer”, disse Inês.

Eleição atípica

Embora tenha sido vencedora do pleito de 2 de outubro com 1.520 votos, Inês Coelho não pode comemorar a vitória pelo fato do seu registro ter sido indeferido pelo juiz Wagner Plaza sob alegação de que o marido da candidata, o ex-prefeito Odoni Coelho deveria ter se afastado do cargo seis meses antes das eleições.

A decisão foi contestada no TRE, já que o prefeito não estava no exercício da função por ter sido afastado pela Justiça Federal, argumento que levou o juiz-membro do tribunal Rodrigo Roberto Curvo, relator do processo, a deferir o registro e, consequentemente, confirmar a vitória de Inês.