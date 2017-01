Após lavanderia suspender serviço, SES garante que vai pagar hospital

Divulgação Fornecedores terceirizados do Hospital de Sorriso chegaram a suspender serviço

Os prestadores de serviço terceirizado da lavanderia e do laboratório do Hospital Regional de Sorriso devem começar a receber os valores em atraso no pagamento dos salários ainda hoje (19). O anúncio foi feito pela secretaria estadual de Saúde (SES).

Em nota, a secretaria admite o atraso na folha de pagamento, mas garante que as negociações com as demais empresas prestadoras de serviços no hospital já estão sendo discutidas para que ocorra a regularização. O motivo do atraso seria uma queda na arrecadação do Estado ou uma falha na documentação dos servidores.

A lavanderia suspendeu o fornecimento de cobertores e fronhas, por exemplo, à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ao centro cirúrgico.

Nesta semana os servidores anunciaram uma paralisação caso não houvesse a quitação das faturas em aberto. Mesmo com a falta de recursos e sem receber desde setembro do ano passado, os médicos realizavam apenas atendimentos emergenciais e o hospital poderia encerrar as atividades, já que os dois serviços prestados são essenciais.