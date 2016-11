Após mal estar, governador é levado a hospital, faz exames e é liberado

. Governador Pedro Taques já foi liberado para ir para casa

O governador Pedro Taques (PSDB) foi levado às pressas para o Hospital Santa Rosa em Cuiabá na madrugada desta quarta (16), quando estava com familiares. O tucano teria tido uma crise de pressão alta e reclamado de "palpitações", por isso, houve suspeita de problema cardiaco, o que foi descartado pelo hospital. Taques recebeu alta por volta de 1h30.

O deputado Gulherme Maluf (PSDB), sócio-proprietário do Santa Rosa, confirmou as informações da internação, mas disse que não teve acesso aos exames para apontar a causa da ida de Taques ao hospital.

Por meio de nota, o Gabinete de Comunicação do Estado informou que Taques passou a noite no Hospital Santa Rosa. Realizou uma série de exames para tentar encontrar as causa que levaram o Governador do Estado a se sentir mal.

Desde as eleições de 2014, Taques teve quatro pneumonias e não obedeceu às devidas recomendações médicas.

Governador trata pneumonia, mas participa do ato de filiação no PSDB