Após oito anos, Juarez deixa meio milhão em obras e R$ 49 mi em caixa

Cibele Estrela Segundo Juarez Costa, existe possibilidade de que ele tente a Câmara Federal ou vice governadoria

O prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), que concluiu neste sábado (31) seus oito anos de gestão, acredita ter feito muito além do que imaginava quando assumiu a prefeitura em janeiro de 2009, em seu primeiro mandato. Nos últimos dias em que ocupou a cadeira de prefeito, o peemedebista inaugurou o Restaurante Popular, entregou nove veículos, deixou R$ 500 milhões de obras em andamento e R$ 49 milhões em caixa para a prefeita diplomada Rosana Martinelli (PR).

“O sentimento é sempre de fazer mais, mas também fiz muito mais do eu poderia fazer. Tem horas que olho e não acredito em tudo que foi feito. Estou feliz porque estou deixando mais de 500 milhões em obras já garantidos, enquanto você vê todos os municípios com pendências”, afirmou Juarez em entrevista ao RD News.

Ao final de duas gestões consecutivas da quarta maior cidade de Mato Grosso, Juarez crê que deixa dois tipos de legado. O primeiro são as obras estruturantes de Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Pavimentação, Creches, Escolas e estruturas essenciais da máquina pública entregues de 2009 até 2016.

O segundo são as obras em andamento que totalizam mais de R$ 500 milhões, dentre elas quatro Unidades Básicas de Saúde, em licitação, duas escolas de educação infantil e o residencial Nico Baracat, com 3.440 apartamentos. Além disso, o peemedebista deixa quitada toda a folha de pagamento, incluindo a rescisão dos servidores comissionados e no caixa do Executivo uma sobra de aproximadamente R$ 34 milhões.

“Tem que se sentir realizado e agradecer muito a Deus. Saio com o sentimento de que eu fiz muito além do que imaginava. É claro que queria fazer mais, mas o tempo venceu”.

Futuro político

Sobre as eleições 2018, Juarez Costa já havia manifestado interesse em disputar uma vaga de deputado federal, porém deve deixar a definição para os líderes do partido. Nesta semana ele esteve reunido com o presidente do PMDB Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, o deputado estadual Silvano Amaral, o federal Valtenir Pereira e outras lideranças. “O Silvano é candidato a reeleição para estadual, aí tem possibilidade de ir a federal ou vice governadoria. Eu pedi um tempo para descansar, oito anos é muito tempo e a gente volta a tratar a partir de março. Aí vou andar em várias cidades do Estado. Mas não depende só de mim, vai depender de um processo de conversação entre todos os partidos”.

Segundo Juarez, o PMDB tem conversado com diversas siglas, como o PP, PSB e PR. “A gente tem uma admiração pelo presidente do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, tem o Mauro Mendes, o Blairo Maggi (Ministro da Agricultura) e o Wellington (Fagundes – senador). A conversa sempre acontece na capital com presidentes e deputados, que já estão conversando lá. Então temos que ver o que vai ocorrer lá”, finalizou.