Após passar 5h na prisão, vereadores dão posse à prefeita eleita e ao vice

Assessoria Prefeita eleita Inês Coelho e o vice Ademilson da Agropecuária na diplomação

Depois de permanecerem presos por cinco horas na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças, os quatro vereadores da Mesa Diretora da Câmara de Torixoréu empossaram ontem (1º de janeiro), às 21h, a prefeita eleita Inês Coelho (PP). A posse foi determinada pelo juiz Fernando da Fonsêca Melo, sob pena de multa diária de R$ 100 mil pelo descumprimento da ordem judicial.

Inês Coelho deveria ter sido empossada em sessão solene na manhã ontem, mas uma decisão do presidente da Câmara, vereador Waldemar de Oliveira Alves, o Juca do PT, resolveu suspender o ato de posse por 30 dias sob alegação de que a prefeita respondia processos na Justiça Eleitoral e, portanto, não estaria apta a tomar posse.

Ocorre que a prefeita já tinha conhecimento da ação dos vereadores e recorreu à Justiça para garantir o direito de assumir o cargo. No sábado (31), o juiz Fernando da Fonsêca, no exercício do plantão na comarca de Barra do Garças, deferiu liminar em mandado de segurança impetrado pela assessoria jurídica de Inês determinando a posse. A decisão foi descumprida pelo presidente, pela vice-presidente Lúcia Rocha (PSDB), pelo primeiro-secretário, Deon Nunes (PSD) e Osvaldo Cotraço (PSDB), segundo-secretário.

Com o descumprimento da decisão judicial, teve início um princípio de tumulto na sessão e foi requisitada a presença da Polícia Militar. Como a prefeita havia sido diplomada e estava em condições de assumir o cargo, foi dada voz de prisão aos quatro vereadores por recusar a cumprir a determinação do juiz.

Nova decisão

Já no final da tarde, em nova decisão, o juiz Fernando da Fonsêca determinou a posse da prefeita no prazo de 12 horas, aplicação de multa de R$ 100 mil por pessoa em caso de descumprimento e considerou o ato realizado dos vereadores "desastroso e circense" pela forma como ocorreu. À noite, a Mesa Diretora da Câmara convocou sessão solene e deu posse a prefeita.