Após recuo em 2016, Taques garante aprovar Reforma Tributária este ano

Governador Pedro Taques afirma que a reforma tributária é um compromisso da sua administração e que o Governo vai aprová-la este ano na Assembleia para que passe a valer a partir do ano que vem

A reforma tributária de Mato Grosso, que o Executivo não conseguiu aprovar em 2016, passará a valer a partir de janeiro de 2018. O compromisso foi anunciado nesta quinta (19) pelo governador Pedro Taques (PSDB), em reunião com representantes do setor da indústria e comércio, na FIEMT para apresentar balanço das ações e investimentos dos dois anos de gestão.

“Esta reforma é um compromisso da nossa administração. Nós vamos aprová-la ainda este ano na Assembleia Legislativa para que passe a valer a partir do ano que vem. Também aprovaremos as leis setoriais, mantendo o princípio da neutralidade tributária e, para isso, não aumentaremos a alíquota”, explicou o governador após fracassar na tentativa de aprová-la ainda no ano passado.

Em setembro do ano passado, o Governo, apresentou a proposta do novo sistema tributário que prevê uma tributação igualitária para todos os setores econômicos. A minuta foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em novembro, o Executivo chegou a enviar o projeto de lei da Reforma Tributária à Assembleia. Ocorre que os deputados consideraram que o texto não contemplou o que havia sido acordado com os segmentos econômicos e sequer foi cadastrada no sistema do Legislativo. “A Reforma Tributária não está nem tramitando na Assembleia. Um novo texto será enviado pelo Governo e deve ser aprovado no segundo semestre”, declarou o deputado estadual Oscar Bezerra (PSB), presidente da Frente Parlamentar em defesa do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Já a Secretaria de Serviços Legislativos da Assembleia informa que a Reforma Tributária foi recebida pelo Poder Legislativo. A matéria está cadastrada como projeto de Lei 41326 ou Mensagem 86 por ser oriundo do Executivo.

Atualmente, a cobrança do ICMS é feita por meio da chamada “estimativa simplificada ou carga média”, ou seja, é aplicado um percentual sobre as entradas de mercadorias no estabelecimento do contribuinte.

A nova estrutura de tributação proposta pelo Executivo possui cinco diretrizes: simplificação, isonomia, neutralidade, transparência e arrecadação. Elas proporcionam facilidade e segurança jurídica para o contribuinte pagar seus tributos e cumprir suas obrigações fiscais, com uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços.

De acordo com o presidente da FIEMT, Jandir Milan, a reforma tributária é um anseio antigo do segmento e representa um grande avanço no equilíbrio fiscal e no fomento ao desenvolvimento socioeconômico. “A nossa expectativa é grande, porque 2016 foi um ano difícil para a indústria e comércio. Quando analisamos vários estados do Brasil, percebemos que Mato Grosso tem muitas chances de evoluir, principalmente no enfrentamento à crise econômica vivenciada no país”, afirmou Jandir.

Também participaram da reunião os secretários de Estado, Gustavo Oliveira (Fazenda), Marcelo Duarte (Infraestrutura) e Luiz Carlos Nigro (adjunto de Turismo). (Com Assessoria)

