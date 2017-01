Após ter carro furtado, Emanuel volta a pedir presença da Força Nacional

Reprodução Prefeito Emanuel Pinheiro volta a defender que Taque solicite a Força Nacional

Após ter o carro oficial da Prefeitura de Cuiabá arrombado nesta terça (17), o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) voltou a defender a vinda da Força Nacional ao Estado. "Acho que a Forçar Nacional é uma sugestão que faço não porque o prefeito foi vítima, mas porque diariamente o cidadão comum é vítima. Os homens-aranhas estão invadindo apartamentos, assaltos, sequestros, homicídios, enfim. A insegurança está reinando”, disse o peemedebista ao desabafar sofre o furto, nesta quarta (18).

Nessa linha, Emanuel destaca que a prefeitura está à disposição para integrar forças com o governo do Estado para fazer o "pacto de segurança", mas o prefeito não detalha como seria essa iniciativa. A presença da Força Nacional no Estado é uma reivindicação do prefeito ainda no período em que estava como deputado estadual, posto que ocupou até dezembro.

A Força Nacional de Segurança foi criada por decreto presidencial em 2004, com a finalidade de auxiliar os estados em situações emergenciais de segurança em casos de catástrofe ou desastres coletivos. Ela pode atuar em qualquer cidade do país, desde que haja solicitação do governador do estado ou de um ministro. Cabe ao ministro da Justiça, mediante as solicitações, determinar o envio das tropas.

Contudo, a Força Nacional seria usada quando o Estado não tem mais controle da situação e precisa de ajuda. Quando Emanuel pedia a presença do grupo em MT, tinha como justificativa o alto índice de violência em Cuiabá e Várzea Grande e alfinetava que não havia “demérito” de o governo solicitar a Força Nacional, uma vez que outros governos já fizeram com o intuito de diminuir a violência, a exemplo de Goiânia, Maceió e o Rio de Janeiro.

Secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB), à época líder do governador Pedro Taques na Assembleia, rebateu as declarações de Emanuel dizendo que havia apresentado o requerimento para atacar o Executivo, ao qual fazia oposição. Reforçou ainda que, em 2015, o Estado diminuiu em 20% os homicídios.

Todavia, hoje a situação está mais grave com as crises em todo país com as rebeliões nos presídios, e Mato Grosso não está fora da lista. Tanto que o governador está hoje em Brasília, com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), no Fórum de Governadores do Brasil, para debater o Plano Nacional de Segurança Pública apresentado pelo governo federal neste mês, depois de uma série de massacres ocorridos em presídios do Amazonas e Roraima. O plano contém medidas para combater a criminalidade e o alto índice de homicídios no país.

O encontro acontece nesta tarde, em Brasília.