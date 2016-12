Asfalto de 57 km entre Nobres e Bom Jardim será inaugurado nesta sexta

Rafael Manzutti Obra foi feita pela Sinfra com o Pró-Estradas de construção, reconstrução e manutenção de rodovias

O governador Pedro Taques irá inaugurar a pavimentação de 57 quilômetros da rodovia estadual MT-241, que liga o município de Nobres ao Distrito de Vila Bom Jardim. O evento de entrega da nova pista será realizado na sexta (16), no Distrito de Vila Bom Jardim.

Esta é uma importante obra do Governo do Estado que visa facilitar o acesso a um dos mais belos atrativos turísticos de Mato Grosso, que são as piscinas naturais destinadas para prática da flutuação.

A Expedição Pró-Estradas sairá de carro do Palácio Paiaguás, em Cuiabá, a partir das 06h30. Em seguida, será feita a vistoria da Estrada da Guia (MT-010), que passa por uma revitalização. E, na sequência, seguirá para Nobres.

A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) por meio do Pró-Estradas, o maior programa de construção, reconstrução e manutenção de rodovias de Mato Grosso. Além disso, os trabalhos foram custeados com recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Turismo de Mato Grosso (Prodestur), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e também da Caixa Econômica. O investimento foi de R$ 43 milhões.

Avanços

Considerado o maior programa de serviços rodoviários da história de Mato Grosso, o Pró-Estradas vai fechar o segundo ano de Governo com 1.425 km de asfalto concluído, considerando obras de pavimentação e de revitalização do antigo pavimento degradado. Os serviços são executados pela Sinfra.

Já o programa Prodestur, que foi retomado pela atual gestão em 2015, faz parte da estratégia do Estado em fomentar o turismo local com investimentos em obras. Para que os valores voltassem a ser liberados, a Sedec atuou na readequação das exigências de viabilidade econômico-financeira junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (Com Assessoria)