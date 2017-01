Baiano supera divergência e anuncia emendas para a gestão de Rosana

Assessoria Prefeita Rosana recebe deputado estadual Baiano Filho que ofereceu apoio à gestão da republicana

O deputado estadual Baiano Filho (PSDB) fez visita à prefeita Rosana Martinelli (PR), nesta segunda (09). Durante a reunião, o tucano se colocou à disposição, mesmo com as divergências políticas que tem com o ex-prefeito Juarez Costa (PMDB), principal cabo eleitoral da republicana nas eleições do ano passado.

Baiano Filho é do grupo que apoiou a candidatura à prefeitura de Sinop, do empresário Roberto Dorner (PSD). Porém, o deputado se manteve afastado durante todo o processo eleitoral. “Eu tenho uma relação de muito respeito com a Rosana, quero estar presente e participar trazendo emendas e recursos para Sinop”, disse Baiano.

Buscar recursos para o desenvolvimento do município é um dos desafios da prefeita no início de seu mandato. Para isso, ela explica que não irá discutir políticas partidárias, mas que irá se unir com os representantes da Assembleia e também ao Governo do Estado. “Temos que somar forças. É um momento de união. Nós temos que buscar os representantes para juntos com o governador trabalharmos e defendermos o município de Sinop. E vamos contar com o deputado Baiano para conseguir recursos e o que mais for necessário”.

Na reunião, foram discutidos assuntos como a destinação de verba para a construção do asfalto em alguns bairros da cidade, uma das principais frentes do plano de governo de Rosana. Atualmente com 82% das ruas asfaltadas, a pretensão é que até o fim de seu mandato, 100% das obras estejam concluídas.