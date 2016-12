Bancada federal destina R$ 168 mi de emenda impositiva para o Estado

Maria Anffe Coordenador da bancada, deputado Fábio Garcia, com secretário Paulo Taques, senadores Wellington e José Medeiros, e deputado Galli, diz que liberação de emenda partiu de acordo dos 11 parlamentares

O chefe da Casa Civil, Paulo Taques, anunciou que o governador Pedro Taques (PSDB) irá se reunir com a bancada federal de Mato Grosso em Brasília a cada 45 dias. O anúncio foi feito após reunião nesta segunda (12), na qual, além da ampliação do diálogo, os parlamentares anunciaram a destinação de R$ 168 milhões, advindos de emenda impositiva, a Mato Grosso. Parte do montante, R$ 80 milhões serão usados para equipar o novo pronto-socorro da Capital. Outros R$ 20 milhões poderão ser destinados aos sete hospitais regionais do Estado, uma média de R$ 4,3 milhões para cada unidade. O restante, R$ 68 milhões serão destinados à regularização fundiária.

Além do coordenador da bancada, deputado federal Fábio Garcia (PSB), estavam presentes no encontro os deputados Nilson Leitão (PSDB), Victório Galli (PSC), Tampinha (PSD); e os senadores Wellington Fagundes (PR), José Medeiros (PSD) e Cidinho Campos (PR). O deputado Ezequiel Fonseca (PP) alegou problema particular e não participou.

Fábio Garcia informou que a destinação da emenda partiu de um acordo feito entre os 11 parlamentares. Leitão explicou que o recurso, ao ser destinado para a Saúde, vai atender todo o Estado. Na área fundiária, ele justifica que o montante poderá ser utilizado para fazer o georreferenciamento do Estado. "O Estado, que é o maior produtor do país, ainda tem as situações de regularização não resolvidas", ressalta.

Entre os 11 parlamentares da bancada (3 senadores e 8 deputados), da oposição apenas o senador Wellington Fagundes (PR) compareceu ao encontro. Os demais, Carlos Bezerra, Valtenir Pereira (ambos do PMDB) e Ságuas Moraes (PT) recusaram o convite feito pelo coordenador da bancada.

Wellington, que sempre criticou o governador pela falta de diálogo, com tom apaziguador, explica que sempre há tempo para diálogo. "Em momento de crise, principalmente, não dá para a gente ficar discutindo picuinhas partidárias", ameniza.

Segundo Paulo Taques, afazeres de ambos os lados dificultaram a realização de diálogos constantes. "Penso que é preciso haver união por Mato Grosso. Discussões políticas devem existir. Mas nunca houve qualquer tipo de problema", diz após o encontro desta segunda (12).

FEX

Segundo Fabio Garcia, a única etapa que falta para liberação dos recursos do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) na parte legislativa é a sessão extraordinária prevista para esta terça (13). Após a sessão, o trâmite legislativo fica concluído para que o FEX seja liberado para o Estado até dia 20.

Já na quarta (14), segundo Leitão, o Congresso tentará a liberação dos recursos da repatriação, para encerrar o ano com todos os recursos que o Estado tem direito. "A dívida que o governo federal tem são R$ 450 milhões e que, sonhamos, poderá ser conseguido e resolver boa parte da demanda do furo orçamentário e financeiro do Estado", salienta.