Base de Beto, Miguelão deve assumir presidência da Câmara pela 3ª vez

Barra Direto Miguelão articula para ser reconduzido à presidente da Mesa pela terceira vez

Ainda sem adversários declarados, o vereador Miguel Moreira da Silva, o Miguelão (PSB), caminha para sua terceira eleição consecutiva à presidência da Câmara de Barra do Garças. Único com candidatura lançada até o momento e da base de sustentação do prefeito Roberto Farias (PMDB), o atual presidente trabalha para garantir o apoio necessário para continuar na presidência a partir de 1º de janeiro de 2017.

A segunda reeleição de Miguelão será possível com a aprovação do projeto de Resolução 27/2016, que altera o Regimento Interno da Câmara e permite que o vereador que esteja no exercício da presidência possa se candidatar a uma nova reeleição na legislatura subsequente. Anteriormente, o artigo 12 do Regimento vetava essa possibilidade.

Reeleito para o sexto mandato não consecutivo e vereador de confiança do prefeito Beto Farias, Miguelão vem se reunindo com os vereadores eleitos e reeleitos para viabilizar a sua candidatura, embora, segundo ele, essa não seja uma prioridade. "Tenho conversado com os meus futuros colegas e serei candidato se tiver o apoio deles e entenderem que poderei contribuir nesse processo", disse.

Embora já tenham surgido manifestações veladas, nenhum vereador eleito ou reeleito se declarou oficialmente candidato à presidência da Câmara. Os que ventilaram essa possibilidade preferem aguardar a diplomação pela Justiça Eleitoral, prevista para 6 de dezembro, para depois se manifestarem. "Ainda é cedo e vamos esperar a diplomação, que realmente, confirma a nossa eleição e iniciarmos qualquer tipo de conversa", disse um dos vereadores eleitos, que preferiu se manter no anonimato.

Oposição quer renovação

Com três vereadores eleitos, a oposição pretende "atrapalhar" os planos de Miguel Moreira. Segundo os vereadores Júlio César (PSDB) e Cléber Fabiano (DEM), eles vão trabalhar para a formação de um grupo que possa se opor à candidatura à reeleição do socialista.

Os paralamentares acreditam que os vereadores eleitos pregaram na campanha a renovação no Parlamento e isso deve prevalecer. "Os novatos defenderam os discursos de que pretendiam chegar à Câmara com o propósito de renovar e creio que isso pesará na eleição da Mesa com o lançamento de um nome como alternativa", disse Fabiano, um dos novatos.

Os nomes dos vereadores Geralmino Neto (PSB) e Jaime Neto (PMDB) estão sendo ventilados como possíveis candidatos, contudo, nenhum confirmou. Neto foi reeleito e Jaime cumprirá o primeiro mandato.