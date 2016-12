Bebeto vai comandar Comunicação; Emanuel anuncia secretários até 3ª

Arquivo Rdnews Bebeto entra na equipe como escolha pessoal, por preencher o perfil desejado - político e técnico

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) anunciou que o assessor de imprensa do TCE, José Roberto Amador, o Bebeto, vai comandar a secretaria de Comunicação a partir de janeiro do ano que vem. A pasta será desmembrada da de Governo.

Este é o segundo nome definido que irá ocupar 1º escalão do peemedebista. O primeiro foi presidente do Crea-MT, Juarez Samaniego, que tocará o Meio Ambiente. A expectativa é que o peemedebista anuncie todo o secretariado na próxima terça (13), a 19 dias da posse de Emanuel e seus secretários.

De acordo com Emanuel, trata-se de uma escolha pessoal, visto que Bebeto preenche o perfil desejado pelo prefeito eleito – político e técnico. “A política de Comunicação Social é importantíssima e precisa ser muito bem trabalhada. Afinal, queremos promover uma gestão próxima da população. E o Bebeto, além de ser um profissional experiente, possui boa articulação política e excelente trânsito na imprensa local”, avalia.

O anúncio foi feito em Brasília, onde Emanuel cumpre agenda com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), para tratar da destinação de recursos para Cuiabá e situar o presidente sobre os problemas de assentamentos e glebas no Estado, que há décadas estão sem documentação.

Perfil

Bebeto, 53, natural de Barretos (SP), decidiu se mudar para Cuiabá em 1988. Apesar de especializado em comércio exterior, Bebeto começou sua trajetória no jornalismo aos 15 anos, ainda no interior de São Paulo. Em Mato Grosso trabalhou nas redações das TVs Centro América, Cidade Verde, TBO e dos jornais Estado de Mato Grosso, Diário de Cuiabá e A Gazeta, além de diversas campanhas eleitorais. Desde 2005, atua como assessor de imprensa no Tribunal de Contas do Estado (TCE).