Beto Farias descarta mudanças no secretariado e ajustes serão pontuais

O secretariado de Barra do Garças não sofrerá mudanças a partir de 1º de janeiro de 2017, quando o prefeito reeleito Beto Farias (PMDB) assumirá o segundo mandato. A informação é do próprio prefeito, que há cerca de 30 dias, promoveu alguns ajustes já pensando no ano que vem.

De acordo com o peemedebista, as mudanças serão pontuais, ou seja, "aquele que não estiver correspondendo será trocado. Temos feito desta forma ao longo desse primeiro mandato e não vamos promover mudanças em janeiro". Beto Farias acredita que a máquina vem funcionando bem e não vê, por enquanto, motivação para alterações.

Logo depois de reeleito, em 2 de outubro, o prefeito remanejou a secretária de Finanças, Viviane Salles para a secretaria de Assistência Social; o chefe de Gabinete José Jacó Filho para a secretaria de Saúde; o secretário de Planejamento, Eduardo Manciolli para a chefia de Gabinete e o ex-secretário de Administração,Marcelo Chiavagatti, para a secretaria de Finanças.

Além dos remanejamentos, Beto Farias retornou o jornalista Vander Lima para a secretaria de Comunicação. Ele havia se afastado para cuidar do marketing de campanha.

Vereadores

O prefeito reeleito descartou também o aproveitamento de vereadores eleitos ou reeleitos no seu secretariado para "privilegiar" um eventual suplente. Segundo ele, os poderes são independentes e pensa que "na Câmara o vereador poderá exercer o seu papel de fiscalizador e ajudar o município com a aprovação de projetos que sejam do interesse da população".

"Tenho um ótimo relacionamento com a Câmara e não pretendo mudar essa forma de trabalhar. Elegemos a maioria absoluta nas eleições, mas o respeito é por todos, independente que seja situação ou oposição. Os vereadores são importantes nesse processo de desenvolvimento de Barra do Garças e creio que eles estarão, no Parlamento, dando a sua parcela de colaboração", disse Beto.