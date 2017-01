Beto quer 2º mandato mais eficiente e vai projetar a cidade para 20 anos

Reprodução Beto Farias, prefeito reeleito de Barra do Garças, projeta o segundo mandato mais eficiente

O prefeito de Barra do Garças, Beto Farias (PMDB), que recém iniciou o segundo mandato, avalia que está mais preparado para o desafio que terá pela frente. Segundo ele, a experiência adquirida nos últimos quatro anos será de fundamental importância para administrar o principal polo econômico da região do Vale do Araguaia.

O peemedebista ressaltou que os erros do passado serviram de lição para que não sejam cometidos neste segundo mandato. “Acredito que a experiência que tenho agora será importante para que consigamos colocar em prática todos os projetos que Barra do Garças necessita. Agora é a hora de prepararmos a cidade para o futuro, projetando uma Barra para os próximos 20 anos”, destacou.

Nesse segundo mandato, o prefeito pretende focar a sua gestão na geração de emprego, saúde, educação, obras estruturais, conclusão do anel viário e na transformação de Barra do Garças no principal polo turístico de Mato Grosso com a ampliação das opções de lazer, como o Parque das Águas Quentes, avenidas de lazer nos bairros, avenida Beira Rio, Centro de Convenções e liberação do Parque Estadual da Serra Azul para visitação.

Beto acredita que os desafios serão grandes nos próximos anos, principalmente, levando-se em conta a crise econômica que o país atravessa e que vem afetando diretamente as prefeituras, que dependem de recursos dos governos estadual e federal. “Temos que ter os pés no chão, cortar gastos, manter a máquina enxuta e fazer o dever de casa, sob pena de passarmos pelas dificuldades que muitas prefeituras estão passando”, disse.

Respaldo

O prefeito espera contar, nos próximos quatro anos, com o mesmo apoio que teve da Câmara no primeiro mandato. Conforme Beto, o Poder Legislativo deu a sua parcela de colaboração, sendo um “parceiro em todos os momentos”. “Espero contar com o apoio de todos os vereadores, independente de partido político, pois, o que está em jogo é o futuro de Barra do Garças e seu povo”, afirmou.

Nas últimas eleições, o peemedebista elegeu na sua coligação, 12 dos 15 vereadores, uma base que garante a maioria, porém, espera o respaldo de todos nas matérias que sejam do interesse da cidade.