Beto toma posse, agradece votação e promete melhor gestão da história

Francis Amorim Prefeito reeleito de Barra do Garças, Beto Farias discursa em auditório da prefeitura lotado. Entre familiares e políticos, peemedebista promete gestão histórica

O prefeito reeleito de Barra do Garças Beto Farias (PMDB) foi empossado na noite deste domingo (1) prometendo fazer a melhor gestão da história do município. A solenidade realizada no anfiteatro Fernando Peres de Farias, reuniu cerca de 360 pessoas e durou pouco mais de 1h10.

Acompanhado pela mãe, Cândida Santos Farias, o filho Wilmar Peres de Farias Neto, pelo vice-prefeito eleito, Weliton Marcos (PR) e pelo deputado estadual Max Russi (PSB), o peemedebista agradeceu a população pela expressiva votação nas eleições, onde obteve 72% dos votos válidos, e se emocionou ao lembrar do pai, Wilmar Peres de Farias (já falecido), a quem, segundo ele, era o seu mentor.

"Ele é o grande responsável pelo que ocorre hoje. Foi ele que me passou todos esses ensinamentos e é, por isso, que tenho que trabalhar e reforçar a cada dia o meu compromisso com Barra do Garças", ressaltou.

Avaliação

Em discurso, Beto fez uma rápida avaliação do primeiro mandato, na qual destacou os avanços, as parcerias com os governo estadual e federal, deputados e senadores, e prometeu uma administração mais inovadora. "Avançou muito, mas é preciso avançar mais. Investimentos em todos os setores, na saúde, na educação, no turismo, no esporte, em saneamento, obras e na questão social, mas precisamos melhorar cada vez mais".

O prefeito lembrou ter sido vítima de perseguições por querer gerar mais de 2,5 mil empregos, mas buscou em "Deus" a força para superar as adversidades e mostrar que acima de tudo está Barra do Garças. "Graças a Deus e ao apoio do povo, conseguimos realizar vários projetos e outros já estão em andamento. A cidade foi considerada pela Revista Exame a oitava melhor do país para se investir, e a segunda de Mato Grosso. Queremos mais, seremos a primeira".

Francis Amorim Após ser empossado, Beto é abraçado pela mãe Cândida Farias e pelo filho

Apoio

O peemedebista agradeceu também o apoio da Câmara durante os últimos quatro anos. Segundo ele, os vereadores tiveram uma participação efetiva no processo de desenvolvimento do município. "Só tenho a agradecer pelo empenho e o apoio de todos", afirmou, pedindo a colaboração dos parlamentares que tinham assumido mandatos neste domingo.

O prefeito também destacou a parceria com o governador Pedro Taques (PSDB), lembrando das obras que estão sendo executadas. "O governador tem sido um grande colaborador de Barra do Garças e vamos seguir com essa parceria. O que o governador precisar, Barra está aqui para apoiá-lo".

Prefeito de todos

Ao agradecer os 20 mil votos obtidos nas últimas eleições, Beto reforçou o compromisso com quem o reelegeu e também com aqueles que votaram em outras candidaturas. "Nosso projeto é um só: Barra do Garças. Serei prefeito de todos e não apenas daqueles que votaram em mim. Acima de tudo está os interesses do povo e da cidade. Vou fazer a melhor gestão da história de nosso município", prometeu.

A cerimônia de posse foi realizada no anfiteatro da prefeitura por questão de acomodação. Com capacidade para 330 pessoas, o local superava os 100 lugares disponíveis no plenário da Câmara, onde ocorreu apenas a posse dos 15 vereadores.