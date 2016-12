Beto veta lei que aumenta em 288% verba indenizatória para a Câmara

Facebook Antes de se opor ao projeto, o prefeito de Barra do Garças, Beto Farias, fez questão de comunicar a Mesa Diretora sobre a decisão, argumentando que o momento seria inadequado para o reajuste

O prefeito Beto Farias (PMDB) vetou nesta sexta (16), o projeto de Lei que reajustava em 288% o valor da verba indenizatória para os vereadores de Barra do Garças a partir de 1º de janeiro de 2017. O aumento tinha sido aprovado na sessão ordinária encerrada já na madrugada de terça (13), com 10 votos favoráveis, um contra e uma abstenção.

De autoria dos vereadores Miguel Moreira, o Miguelão e Geralmino Neto - ambos do PSB - João Rodrigues e Valdei Leite - os dois do PDT - e Paulo Raye (PMDB), o reajuste elevava de R$ 1,7 mil para R$ 6,6 mil os recursos a título de verba indenizatória para o custeio de despesas dentro do município. Somado ao salário de R$ 8 mil, os parlamentares receberiam R$ 14,6 mil ao mês (sem o desconto do INSS). Os vereadores teriam direito ainda à diárias para deslocamentos fora da sede.

Antes de se opor ao projeto, Beto Farias fez questão de comunicar a Mesa Diretora sobre a decisão, argumentando que o momento era inadequado para o reajuste. "O aumento está fadado a uma incoerência quanto ao valor do duodécimo, visto a instabilidade econômica e política que se encontra o país", justificou.

Autonomia

Em nota publicada no site da Câmara, o presidente da Casa, vereador Miguel Moreira, ressaltou o recebimento do comunicado de veto, contudo, disse que nada impede a autonomia do Poder Legislativo para deliberar sobre a matéria em questão. "Tomei a iniciativa de consultar os meus colegas vereadores e todos entenderam por bem acatar as razões explicitada no veto", disse.

Ainda na nota, o parlamentar explicou que a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo, foi aprovada por meio do Projeto de Lei 022/2007, de autoria de todos os vereadores à época (legislatura 2005/2008) e sancionada pelo ex-prefeito Zózimo Chaparral (PC do B) pela Lei n° 2.862/2007. "Desde sua criação em 2007 sob o título ajuda de custo, ela não havia sofrido modificação".

Pressão popular

O reajuste da verba indenizatória para os vereadores da próxima legislatura desencadeou em Barra do Garças, uma série de protestos pelas redes sociais e ganhou as ruas na quarta (14), com uma manifestação na praça dos Garimpeiros, no setor central da cidade e depois em frente ao prédio da Câmara com palavras de ordem pela revogação da medida.

Um novo protesto já estava agendado para a próxima segunda (19) nas ruas e novamente, em frente a Câmara para "pressionar" os vereadores a voltarem atrás. Com a decisão do prefeito de vetar o projeto, os coordenadores do movimento ainda não informaram quais serão os próximos passos.