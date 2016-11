Bezerra alerta eleitos que é traição virar as costas à sigla após a vitória

Joelma Pontes Em encontro de prefeitos eleitos pelo PMDB, o presidente do partido, deputado federal Carlos Bezerra, cita que há lideranças e bons nomes nos 4 cantos de Mato Grosso para ajudar a administrar

O presidente do PMDB estadual, deputado federal Carlos Bezerra, recomendou aos prefeitos eleitos que valorizem o partido ao definir suas estratégias e equipes com quem vão administrar a partir de 2017. Bezerra discursou no primeiro encontro de prefeitos eleitos e recomendou que os eleitos não virem as costas para o partido após chegar ao poder.

“É importante que vocês prefeitos valorizem o partido, utilizem o partido, não sejam egoístas de ganhar eleição e virar as costas para os companheiros. Isso é traição. Os companheiros estão aí pra ajudar. Não estão atrás de riqueza, de dinheiro. São idealistas”, disse.

Para Bezerra, o PMDB tem lideranças e bons nomes “nos quatro cantos de Mato Grosso e o prefeito, se for inteligente, vai governar com ajuda do partido”.

Como alerta, o deputado exemplifica, sem citar nomes, que aqueles que foram para o poder e saíram do partido, “estão na rua da amargura porque perderam apoio do partido”.

Segundo Bezerra, três prefeitos que fizeram isso estão arrependidos e desesperados para voltar para o PMDB. “Traíram o partido, foram no canto da sereia, quebraram a cara e agora querem voltar. Mas isso não vai ser feito imediatamente e sim, mediatamente, para eles sofrerem um pouco e aprender a lição.

Bezerra afirma que a estrutura partidária é extremamente importante e tem que ser utilizada. “Os que taxam o partido de corrupto, leproso, quebraram a cara, porque o PMDB não é nada disso”.

Para os que acreditavam que o partido havia sido destruído, Bezerra defende que, a cada eleição, ele reaparece como a maior força política do país. “Inclusive na última eleição”.

Em Mato Grosso, segundo o peemedebista, várias vezes disseram que o PMDB acabou. “Quando Dante saiu do partido, ele foi em minha casa, eu era governador, para me comunicar e eu perguntei pra ele porque já que ele era nosso candidato a governador, tinha indicado onze secretários de Estado e tinha todo o nosso apoio”, questionou.

A resposta de Dante, segundo Bezerra, é que estava saindo porque o PMDB havia acabado. E"u disse pra ele que iria continuar no PMDB e que veria o futuro. E o futuro deu no que deu. Ele perdeu a próxima eleição que disputou para deputado federal e o PMDB sobreviveu até hoje”.

Citando a prisão do ex-governador Silval Barbosa, eleito pelo PMDB, Bezerra defende o partido dizendo que entre os secretários do PMDB “não têm nenhum processado, nenhum metido em rolo e desonestidade”.

“Mas todo mundo apostava que o PMDB estava liquidado. Pela perseguição odiosa, pelo quadro político que se montou no Estado e não demorou muito tempo para o PMDB mostrar que não é nada disso. Isso provocou o partido para a luta, provocou a militância que é a grande riqueza que o partido tem”, afirma.