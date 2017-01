Bezerra pede e Lucimar vai apoiar Emanuel para a conclusão do VLT

Gilberto Leite/Rdnews Lucimar Campos, prefeitade Várzea Grande, se alia a Emanuel sobre obra do VLT

A prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM) deve se unir ao prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) para ajudar a concluir as obras do VLT. Nesta semana, o peemedebista, por meio de decreto, suspendeu o processo licitatório do Transporte Público para incluir o VLT no pacote.

“O que for melhor para o nosso município, nós queremos. No ir e vir de Cuiabá a Várzea Grande, aquelas pessoas que não moram aqui, veem uma avenida da FEB, em péssimo estado. Eu fico preocupada. Nós queremos fazer com que essa ação sobre o VLT seja feita logo, para levarmos para frente”, disse a democrata durante cerimônia de posse dos secretários municipais, nessa terça (4).

Nesta linha, a prefeita, aliada política do governador Pedro Taques (PSDB), complementa: “Nós temos que trazer também o Governo do Estado para juntos fazermos uma discussão para ver qual caminho devemos seguir”, finaliza.

A possível união da democrata com Emanuel foi um "pedido" do deputado federal Carlos Bezerra, presidente estadual do PMDB, também presente na cerimônia de posse. Ele sugeriu que Lucimar conversasse com o prefeito de Cuiabá para juntos tentar resolver o imbróglio do VLT.

Emanuel usa como argumento a inclusão do VLT no projeto de licitação porque o modal é intermunicipal. “Nós temos que integrar o nosso sistema de transporte ao VLT, porque o VLT é intermunicipal, ele sai de Várzea Grande e entra em Cuiabá”, disse o peemedebista, na segunda (02), durante assinatura do decreto de N.º 6.215, que trata do assunto.

Durante o pleito, Emanuel usou a conclusão do VLT como promessa de campanha. Contudo, a licitação do transporte também é um problema antigo de Cuiabá e que, depois de anos, estava saindo do papel, mas agora voltou a estaca zero.

A concessão venceu em 2004, durante gestão do ex-prefeito Roberto França (DEM), e prorrogados em 2012, sob responsabilidade do ex-gestor Chico Galindo (PTB), até junho de 2019. O prefeito Mauro Mendes começou o processo da licitação em 2015 e só nesse final do ano de 2016 havia decisões.

TCE mostra insatisfação de usuários com o transporte em Cuiabá e VG