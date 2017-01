Binotti assume Lucas com dívida de R$ 7,8 mi, herdada da gestão Pivetta

Assessoria Prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti (PSD) afirma que irá honrar o compromisso da gestão anterior e que os valores em atraso na prefeitura serão pagos assim que recursos entrarem em caixa

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti (PSD), iniciou o seu mandato com uma dívida de R$ 7,8 milhões. Diferente do que foi divulgado pela gestão anterior, de Otaviano Pivetta (PSD), de que as contas estavam em dia, segundo Binotti, o maior déficit está nos pagamentos das férias dos 776 servidores, que chega a R$ 3,8 milhões.

Outros R$ 3,7 milhões já estão destinados à quitação de dívidas vinculadas a contas específicas, ou seja, não podem ser utilizados para os pagamentos desses débitos.

Binotti afirma que irá honrar o compromisso e que todos os valores serão pagos assim que recursos entrarem em caixa. “Essas pessoas que foram liberadas para as férias deveriam ter recebido, mas o primeiro recurso que entrar nós iremos deixar em dia a questão das férias dos servidores”, afirmou.

O relatório foi apresentado pelo secretário de Finanças, Mauro Chagas, o gerente de Desenvolvimento Econômico, Zeca Picolo, o procurador geral do município, Flávio Barra e pela diretora executiva da Previlucas, Andressa Frizzo, na tarde dessa quarta (11).

TCE

Agora cabe aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE), analisar, julgar e tomar as medidas necessárias de acordo com a lei, para que as ações cabíveis sejam aplicadas.

O prefeito Luiz Binotti disse ainda que não haverá atraso no pagamento dos salários dos servidores. (Com Assessoria)