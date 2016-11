Binotti define 8 nomes; professora chefia Educação e dentista a Saúde

Assessoria Para escolha dos profissionais, prefeito eleito por Lucas do Rio Verde Luiz Binotti levou em consideração perfil técnico e político da equipe que vai ajudá-lo na gestão

O prefeito eleito em Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti (PSD), anunciou na manhã desta terça (29) oito dos 12 nomes que vão compor o secretariado de sua gestão. Para a escolha, o social-democrata levou em consideração o perfil técnico e político. A vereadora e professora Cleusa de Marco ficará com a Secretaria de Educação e para a Saúde o escolhido foi o dentista Jean Machado.

“Sabemos que temos uma grande missão pela frente e um grande desafio, mas acreditamos muito e confiamos nesse time que montamos. Tenho certeza que cada um vai dar o máximo para trabalhar em equipe junto com os outros servidores que temos no município”, afirmou Binotti.

Para a procuradoria geral do município, Binotti anunciou o advogado Flávio Barra, que na advocacia em Lucas do Rio Verde desde 2009, trabalhou como coordenador jurídico em três pleitos eleitorais, em 2013 foi chefe de gabinete de Neri Geller, que comandava a Secretaria de políticas Agrícolas do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e hoje é o presidente do PMDB.

A Secretaria de Governo ficará a cargo de José Luiz Picolo, "Zeca", que é graduado em telecomunicações e atua no agronegócio desde 1986. Zeca foi vereador em dois mandatos em 1997-2000, o mais votado na gestão de 2001-2004, foi presidente do PTB, do PDT e gerente de cidades da Prefeitura de Lucas do Rio Verde de 1997 a 2005.

A pasta da Fazenda será responsabilidade do contador Mauro Chagas que é especializado em planejamento tributário e auditoria. Mauro atua na área contábil desde 1998, foi professor de contabilidade tributária e rural e atualmente é presidente do Partido da República (PR).

A professora e vereadora Cleusa de Marco ficará com a Secretaria de Educação. Ela é professora da rede pública de ensino desde 1989, foi coordenadora e diretora da Escola Estadual Dom Bosco em Lucas do Rio Verde e atualmente é vereadora em final de mandato pelo PT. Cleusa foi eleita em 2012 e foi a terceira vereadora mais votada.

O fisioterapeuta Marcelo Dal Berto será o Secretário de Esporte, Lazer e Cultura. Marcelo atuou na Secretaria Municipal de Saúde em Bossoroca no Rio Grande do Sul e na Secretaria Municipal de Saúde de Campos de Júlio em Mato Grosso e hoje atende em Lucas do Rio Verde.

A Secretaria Municipal de Saúde será chefiada pelo dentista Jean Machado que trabalha no município desde 1987. Jean tem especialização em odontologia do trabalho, MBA em gestão de clínicas e consultórios, foi o idealizador e presidente da Associação Brasileira de Odontologia regional de Lucas do Rio Verde e é fiscal e representante do Conselho Estadual de Odontologia.

A assistente social Márcia Bergamann ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Márcia é formada desde 1996 em Serviço Social e atuou como assistente social na Prefeitura de Barracão no Paraná, na Prefeitura de Tapurah e há 15 anos na Prefeitura de Lucas do Rio Verde.

O advogado Alexandre Andrade irá assumir a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Alexandre é advogado criminalista há 10 anos, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, foi Presidente da Comissão de Segurança Pública, Direitos Humanos e Direito Penal da OAB/MT, foi membro do Conselho Comunitário Municipal de Segurança Pública e residente do Conselho Comunitário Municipal de Segurança Pública em Lucas do Rio Verde-MT.

O responsável pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos será o empresário Michael Boz que atua no segmento de recapagens de pneus agrícolas e caminhões há 22 anos. Michael mora em Lucas desde 2003.