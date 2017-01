Binotti suspende pagamentos por 90 dias e pode auditar contas de Pivetta

Assessoria Prefeito Luiz Binotti (PSD) criou Comissão Técnica Especial para avaliar informações de transição apresentadas pelo ex-prefeito Pivetta (PSB).; caso sejam invalidadas, serão submetidas a auditoria

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti (PSD), vai suspender por 90 dias os pagamentos de contratos firmados na administração do ex-prefeito Otaviano Pivetta (PSB), que tentou a reeleição para um novo mandato, mas foi derrotado por Binotti.

Além disso, uma Comissão Técnica Especial foi criada para analisar cada documento do relatório Conclusivo de Transmissão de Mandato elaborado pela equipe de Pivetta. Após análise detalhada, a comissão vai validar ou invalidar as informações apresentadas. Caso sejam invalidadas, serão submetidas a auditoria.

A determinação da atual administração leva em consideração a necessidade de uma análise aprofundada da real situação das finanças do município e dos documentos apresentados pela administração anterior.

A equipe que assume a Prefeitura começa, desde já, uma série de ações que visam dar andamento à transição da administração do município. Também foram tomadas outras medidas que estão publicadas no Decreto n. 3.367/2017, com normas e ações administrativas que regulamentam as decisões quanto aos atos financeiros, contábeis, administrativos e patrimoniais.

Entre as principais ações em execução estão a contratação temporária de servidores por meio de processo seletivo simplificado; a suspensão de todos os pagamentos de contratos administrativos firmados pela prefeitura na administração anterior, pendentes de pagamentos, pelo prazo de 90 dias; e os pagamentos restantes do exercício de 2016 e anteriores, somente serão autorizados depois do encerramento do balanço geral de 2016.

A realização da despesa orçamentária do exercício de 2017 deverá ser contingenciada para que seja avaliada a evolução da receita nos primeiros meses, haja vista a instabilidade financeira evidente junto ao Governo Estadual e Federal.

E o pagamento das férias dos servidores no mês de janeiro poderão ser parceladas em dois pagamentos, um até o dia 16 e o outro até 27 de janeiro.

Além destas medidas, cada Secretaria também executará o inventário patrimonial de todos os bens imóveis e móveis que constam sob responsabilidade de cada departamento. (Com Assessoria)