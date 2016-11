O ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), que apoiou Emanuel Pinheiro (PMDB) à Prefeitura de Cuiabá, atribui ao governador Pedro Taques (PSDB) parte da responsabilidade sobre a derrota de Wilson Santos (PSDB) no segundo turno. Além disso, avalia como positiva a nomeação do tucano para comandar a secretaria estadual das Cidades (Secid).

“O resultado da eleição foi bom, porque meu partido está apoiando Emanuel Pinheiro. Agora, com Taques colocando Wilson na secretaria das Cidades, Cuiabá ganha dois prefeitos. O eleito e o que o governador está nomeando para cuidar das obras. A população só ganha com isso”, disse durante o Encontro Regional do PP realizado nessa sexta (11).

Blairo afirma que a derrota de Wilson também pode ser atribuída em partes ao apoio de Taques. Segundo ele, a política não se resume apenas em propostas, já que em Cuiabá existia o componente dos servidores públicos do Estado, que brigaram pela Revisão Geral Anual (RGA) e não conseguiram receber a integralidade.

“O governador Pedro Taques apoiou Wilson Santos. Isso não tem nada de extraordinário. O problema é que quando chega no momento de disputar uma eleição, às vezes não é só a comparação entre os dois que estão disputando, mas um conjunto de fatores que pesam na decisão do eleitor”, completou o progressista.

O ministro da Agricultura ainda lembrou que Wilson foi prefeito por dois mandatos. Com isso, acredita que ficou impedido de se apresentar como novidade e acabou favorecendo Emanuel. “Quem chega e nunca foi Executivo, chega com outro tipo de compromisso. E as pessoas ficam entre ir para o que já conheceram no passado ou ir para um compromisso novo, que pretende fazer algumas mudanças. Obviamente, a população escolheu o Emanuel”.

Rondonópolis

Sobre a vitória de Zé do Pátio (Solidariedade) em Rondonópolis, Blairo acredita que a divisão entre o prefeito Percival Muniz (PPS) e o vice Rogério Salles (PSDB) favoreceu o adversário que representou a terceira via. Apesar das divergências, garante que está de portas abertas para ajudá-lo a favorecer o município. “Terminou a eleição, no outro dia vamos todos trabalhar”, concluiu.