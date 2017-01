Blairo desabafa no Facebook, afirma reviver pesadelo e cita até a bíblia

Reprodução Blairo Maggi usou Facebook para desabafar contra recente decisão judicial

Em desabafo no facebook, o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), relata que “revive um pesadelo” após a repercussão de uma decisão liminar do juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, Luiz Aparecido Bertolucci Júnior, que resultou no bloquei de até R$ 4 milhões dele e de mais oito por suposta compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Blairo classifica a decisão como inusitada, uma vez que ele teria sido inocentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no âmbito das investigações da Operação Ararath. Nesta linha, comenta achar curioso torna-se réu em uma ação civil, que tem como origem os mesmos fatos, já que as investigações criminais contra ele foram arquivadas pelo Superior Tribunal Federal (STF).

“Isso me fez reviver um pesadelo. Afinal, como posso ser inocente de um crime e culpado pelos seus danos? Decidi me recolher, meditar e não permitir que sentimentos ruins me envenenassem”, escreveu em seu Facebook.

Blairo Maggi ainda afirmou estar sereno diante de tal situação, ressaltando as ações que vem fazendo como ministro. “Quem me conhece sabe que tenho dedicado o melhor da minha energia para trabalhar pelo Brasil, aumentando a oferta de alimentos baratos e de qualidade para cada brasileiro e abrindo novas oportunidades no mercado internacional”, escreveu.

Indignado com a decisão judicial desfavorável, cita até a bíblia, em outro trecho da postagem. “ Foi então que me veio à mente a frase de São Paulo na carta a Timóteo: “combati o bom combate com fé e boa consciência; pois alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé”.

Decisão



A decisão profetida na segunda (09), pede o bloqueio de bens do ex-conselheiro do TCE Alencar Soares Filho; de Blairo Maggi; do ex-secretário Eder Morais; de Gércio Marcelino Mendonça Junior, conselheiro aposentado do TCE, Humberto Bosaipo; do ex-deputado José Riva; de Leandro Valoes Soares; do ex-governador Silval Barbosa, além de Sérgio Ricardo, cuja decisão determinou o afastamento do cargo. De acordo com a Justiça, ele, em conluio com os outros citados, teriam realizado a compra no cadeira de conselheiro da vaga que era ocupada por Alencar Soares.

O juiz Bertolucci aponta, em sua decisão, suposta improbidade de cada réu no esquema: Alencar Soares Filho foi responsabilizado por vender sua cadeira no TCE através de recebimento de propina; Blairo Maggi teria forçado a aposentadoria de Alencar Soares (para que Sérgio pudesse entrar na vaga); Éder Moraes foi o mentor e articulador de todo o esquema na esperança de que fosse arranjada outra vaga para atendê-lo; Gércio Júnior foi o operador da compra, tendo efetuado os depósitos referente aos pagamentos das propinas e Humberto Bosaipo utilizou e foi beneficiado com empréstimos que foram chamados de “agrados” do esquema que desviava recursos públicos dos cofres de Mato Grosso.