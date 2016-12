Carlos Palmeira Ministro da Agricultura, Blairo Maggi afirma que há um sentimento na sociedade mato-grossense, principalmente urbana, de que o agronegócio não paga imposto, mas que diz que isso não é verdade

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, afirmou ser favorável ao projeto de reforma tributária do governo de Mato Grosso, que o projeto “certamente incomodará”, mas alertou para que não se sufoque os setores mais produtivos, como o agronegócio.

A declaração foi dada nesta sexta (9) em um evento de entrega de autorizações para que pequenos produtores possam produzir peixes em áreas do reservatório da usina hidrelétrica de Manso, em Chapada dos Guimarães.

Na ocasião, Blairo disse que já realizou um projeto parecido quando era governador do Estado e que acredita que é necessário atualizar de tempos em tempos a legislação tributária, já que alguns setores crescem e outros encolhem e a cobrança em algumas partes deixa de ser efetiva.

“Ela [a reforma tributária], certamente, incomodará em alguns pontos. Mas a sociedade precisa entender que os tempos mudaram. Em 2003, quando fui governador, fiz um reforma tributária grande. À época se fez necessário porque tínhamos um sistema paralelo de cobrança de impostos que não vinham para o caixa do governo”, lembrou.

O ministro argumentou, porém, que é preciso ter precaução e sensibilidade para que setores que já são onerados, como o agronegócio, não sofram com reajustes que possam colocar em dificuldade toda uma cadeia produtiva.

“É preciso prestar atenção. O governo não pode sufocar esse setor [se referindo ao agronegócio] que dá força ao restante do Estado de Mato Grosso. Se não há produção rural, não há outras coisas. Mas sei que a equipe e todos que estão trabalhando juntos tem bom senso para poder olhar onde podemos apertar mais, onde temos que apertar menos”, pontuou.

Ele admitiu, também, que não conhece a fundo o texto da reforma e explicou, mais tarde durante o evento, que citou o agronegócio por causa de uma cultura que permeia a sociedade que acredita que o setor tem muitos benefícios.

“Há um sentimento na sociedade mato-grossense, principalmente urbana, de que o agronegócio não paga imposto, quando não é verdade. Nós temos uma carga tributária bastante grande de forma indireta, sobre os insumos todos que nós compramos e utilizamos e ainda não temos um sistema de crédito do outro lado”, pontuou.

Blairo ainda defendeu que um possível aumento de taxação penalizaria pequenos produtores e argumentou que as taxas para o agronegócio precisam ser pensadadas de forma diferente porque o modelo tributário que incide sobre ele é diferente do que o que incide sobre o comércio, que pode repassar seus custos diretamente ao consumidor final.

“Os agricultores maiores, as empresas, até têm forma de contabilizar essas questões e apresentar no final do ano para o governo a sua conta gráfica. Agora, os agricultores pessoas físicas, individuais, não tem essa contabilidade. Então, tudo que você colocar de imposto sobre ele, será penalidade para ele porque ele não tem como formar crédito”, finalizou.

Reforma tributária

O texto da reforma tributária foi enviado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT) em 30 de novembro. O objetivo da proposta, que foi formulada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é trazer isonomia, neutralidade e transparência para a lei tributária do estado. A ideia inicial do governo era que a proposta fosse aprovada ainda neste ano.

Vários parlamentares de Mato Grosso, porém, pediram que a votação do projeto fosse adiada para o primeiro semestre de 2017 para que houvesse uma discussão maior sobre a matéria com todos os setores envolvidos, inclusive com a sociedade mato-grossense.

Se o adiamento de fato ocorrer, a nova lei fiscal só entraria em vigor no início de 2018. Deputados como Dilmar Dal Bosco (DEM), Valdir Barranco (PT), Oscar Bezerra (PSB) e Janaína Riva (PMDB) defenderam o adiamento da questão.