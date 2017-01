Câmara cria 481 cargos de confiança e impacto vai chegar a R$ 1,2 milhão

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Câmara de Cuiabá Justino Malheiros criou 481 cargos de comissão

A Câmara de Cuiabá criou 481 cargos comissionados nesta nova legislatura. De acordo com a Lei 6.159 de 11 de janeiro de 2017, que fixou diretrizes para a medida, o salário destes funcionários está entre R$ 1 mil e R$ 12 mil. Os cargos são destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A sanção foi publicada no Diário Oficial de Contas que circula nesta sexta (13). O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) sancionou.

Por mês, os cargos devem gerar impacto aproximado de R$ 1,2 milhão nas contas do Parlamento. Contudo, o presidente do Legislativo, Justino Malheiros Neto (PV), garante que as contas da Câmara não ficarão no vermelho. “Não existe essa possibilidade, isso foi aprovado na gestão passada, não é de agora”, se limitou a dizer ao e informou que emitirá uma nota dentro das próximas horas. A data da lei, contudo, é de 2017.

Com a nova lei, a Mesa Diretora disponibilizará para cada gabinete até 17 assessores parlamentares, com carga horária oficial de trabalho de 30 horas semanais em turno único de seis horas diárias. Estes servidores poderão ser convocados para trabalhos extraordinários, sempre que houver interesse da administração do Legislativo, sem direito ao recebimento de horas extras.

De acordo com o artigo 4º, os subsídios dos ocupantes de cargos de provimento em comissão, não poderão exceder ao subsídio mensal, em espécie, do prefeito, que é de R$ 17 mil. Quem ocupar o cargo de chefe de gabinete parlamentar, terá direito a uma verba indenizatória correspondente a 60% do subsídio mensal recebido. Já o artigo 7º da lei permite a acumulação de remuneração quando houve compatibilidade de horários entre as funções.

Emanuel vetou o trecho da lei que pretendia que o tempo de serviço público municipal e também o prestado às forças armadas fosse contabilizado caso o servidor comissionado seja aprovado em concurso público.

No ano passado, o então presidente da Câmara Haroldo Kuzai exonerou quase 400 comissionados para conseguir colocar as contas do parlamento em dia. Diante disso, a tendência é que as nomeações causem um rombo no orçamento, a não ser que o novo presidente implante cortes em outros setores ou o prefeito Emanuel aumente o valor do duodécimo.

