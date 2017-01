Cassado, Walace diz que Lucimar só inaugurou obras iniciadas por ele

Gilberto Leite/Rdnews Prefeito cassado de Várzea Grande Walace Guimarães durante posse de Emanuel em Cuiabá

Em avaliação sobre a gestão de dois anos da prefeita empossada neste domingo (1°de janeiro), Lucimar Campos (DEM), o prefeito cassado de Várzea Grande Walace Guimarães (PMDB) afirma que a democrata inaugurou obras que ele deu início.

“Obviamente, com todo respeito, ela inaugurou aquilo que foi deixado pelo Walace”, disse durante cerimônia de posse do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), ontem. Walace destacou, ainda, que o ex-senador Jayme Campos (DEM), com sua experiência, deu força política ao mandato da esposa.

“Busquei o PAC, fiz os projetos, aprovei, licitei e agora está lá sendo construído o asfalto do Alto do Boa Vista. A Upa, eu peguei, eu construi, equipei, deixe lá e foi inaugurada. O que a gente espera é que não deixe as obras iniciadas, que falta ainda, cair no esquecimento” , disse o ex-prefeito ao atribuir a si a boa gestão avaliada pela população de VG que deu a Lucimar reeleição com 76,2% dos votos.

O peemedebista foi cassado acusado de cometer crime de Caixa 2 por meio de triangulação com empresas e laranjas, como seu irmão Josias Guimarães. A Justiça, inclusive, havia determinado a quebra do sigilo bancário de Walace e de doadores de campanha dele. Com isso, determinou que a segunda colocada nas eleições 2012, Lucimar Campos (DEM), assumisse o comando do Paço Couto Magalhães.