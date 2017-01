CGE apura fraude em contratos de 93 empresas relacionadas ao governo

Reprodução CGE instaurou 53 processos administrativos contra 93 empresas em 2016

No decorrer de 2016, a Controladoria Geral do Estado instaurou 53 processos administrativos contra 93 empresas contratadas pelo governo por inexecução contratual e/ou fraudes em licitação. Deste total, 10 são procedimentos administrativos de responsabilização, cujos alvos são 38 empresas suspeitas de terem violado a Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013) e a Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993). O balanço foi divulgado nessa segunda (2).

Em somente um dos processos é apurada a responsabilidade de 23 empresas de construção civil por suposto envolvimento no esquema investigado pelo Gaeco, que resultou na deflagração da Operação Rêmora.

Outro procedimento é em desfavor de cinco empresas investigadas na Operação Sodoma. Entre elas está a Consignum, contratada para prestar serviços de administração de margem consignável e controle de consignações no Executivo Estadual, de propriedade de Willians Paulo Mischur, delator do esquema.

Os outros 43 processos têm como base legal a prática de ilícitos previstos apenas na Lei de Licitações. Dentre eles está o que apura possíveis irregularidades na execução de contrato da secretaria estadual de Saúde (SES), com uma empresa de táxi aéreo; da pasta de Infraestrutura (Sinfra) com uma empresa para execução de obras do Centro Nefrológico do Hospital Universitário Júlio Muller, em Cuiabá; e da secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) com empresa fornecedora de avião semi-novo.

Todos estes procedimentos foram instaurados em conjunto com os órgãos estaduais aos quais se relacionam os respectivos objetos dos contratos. A CGE tem outros 138 casos na fase de análise de admissibilidade.

Empresas inidôneas

Atualmente, o Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) mantido pela CGE tem 136 pessoas jurídicas sancionadas por irregularidades na execução contratual com a administração pública, com base na Lei de Licitações. A relação está disponível neste link. (Com Assessoria)