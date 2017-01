Chefe do GOE aponta sobreaviso à desintrusão; delegado evita confronto

O grupo dos 32 policiais, enviado pela secretaria estadual de Segurança Pública para reforçar a segurança em Pontes e Lacerda, está de sobreaviso apesar de não ter ordens para iniciar uma ação de desocupação do garimpo. Quando o planejamento para retirada dos bandidos da Serra da Borda ficar pronto, o que pode ocorrer em qualquer tempo, eles devem receber segunda ordem e integrar a ação.

“Estamos aqui para inibir qualquer tipo de situação ilícita que acontecer no município. Agora, dentro do garimpo não vamos atuar porque aguardamos segunda ordem. Estamos de sobreaviso para qualquer tipo de situação”, revela o chefe de operações da Gerência de Operações Especiais (GOE), Edcarlos da Silva Campos, em entrevista ao .

Edcarlos, que integra o grupo enviado pela Sesp, explica que a ideia da força-tarefa é fazer com que as pessoas que estão no garimpo percebam a presença ostensiva de policiais na cidade, e deixem a serra sem um confronto direto. O grupo chegou por volta das 18h dessa quinta (5), e no primeiro dia de ação foram feitas abordagens nas estradas vicinais, mas ninguém foi preso ou conduzido à delegacia.

Apesar da missão inicial se concentrar nas áreas fora do garimpo, o chefe do GOE não descarta que os profissionais da força-tarefa participem da ação quando o planejamento para a desocupação estiver pronto. Neste caso, é provável que mais reforços sejam enviados a Pontes e Lacerda. De acordo com Edcarlos, a previsão é de que o grupo fique na cidade por 30 dias ou até que se resolva a situação. O grupo deve se reunir, nesta sexta (6), com o delegado titular da Polícia Civil, Gilson Silveira, para traçar as estratégias de ação.

Gilberto Leite Chefe do GOE, Edcarlos Campos, explica que equipe aguarda 2ª ordem para atuar no garimpo

Verdadeira milícia

O delegado observa que essa terceira invasão “é um pouco diferente” das anteriores, pois agora quem está no local é um grupo fortemente armado, classificado por ele como uma “verdadeira milícia armada”, que possui, inclusive, técnicas de guerrilha, pois montaram barricadas na serra. “Percebemos que não estamos diante de garimpeiros tão somente, e sim de verdadeiros bandidos”, alerta Gilson.

Sobre as investigações, adianta que aproximadamente 10 suspeitos de envolvimento com a milícia já foram identificados, mas a estimativa é de que o número ultrapasse os 20. Com relação ao garimpo, Silveira explica que grupo enviado pela Sesp deve fazer barreiras nos três acessos principais à serra, bem como nas rotas alternativas. “Vamos fazer essa asfixia em todos os acessos possíveis”.

Gilson ressalta que a atuação da força-tarefa deve ser mais visada no período noturno, que é quando ocorrem os reabastecimentos do garimpo. “Porque é justamente nesse horário que é feita a circulação de alimentos e armas”.

Questionado sobre como foi possível descobrir que membros do Novo Cangaço estão no garimpo, Silveira aponta que no dia do confronto, policiais conseguiram ver algumas características do grupo. “As características são bem semelhantes, armas potentes de grosso calibre, uso de equipamentos, como coletes, máscaras, roupas longas, botas de quem vai ficar em terreno ruim. Juntamente com a informação que vem, podemos concluir isso com absoluta tranquilidade”.

Ameaça de morte

Quanto às ameaças de morte feita aos policiais e membros da Segurança, o delegado encara como “ossos do ofício” e diz não se intimidar ou se estimular por isso. “Isso faz parte da nossa profissão, não temos temor. O que procuramos é preservar a ordem pública. Somos técnicos, não agimos com a emoção ou com a razão”, conclui.

