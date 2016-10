Com atraso em repasse, salários não são pagos; professores em greve

Assessoria Situação de crise e atraso em salários foi tornada pública pelo prefeito Gaspar Domingos Lazzari

Uma das principais prefeituras da região do Vale do Araguaia está sofrendo as consequências da crise econômica com reflexos diretos na folha de pagamento dos servidores públicos. Cerca de 30% dos funcionários do município de Confresa (a 1.168 km de Cuiabá), ainda não receberam os salários do mês de setembro. A situação foi tornada pública pelo prefeito Gaspar Domingos Lazzari.

Segundo ele, houve queda na receita e a prefeitura não conseguiu honrar o pagamentos dos professores da rede municipal, dos médicos e parte da secretaria de Saúde. Além dessas categorias, o município não está conseguindo também pagar os fornecedores em dia.

"O Governo do Estado não está cumprindo com os repasses que são obrigatórios, como o ICMS. Todas as terças o governo, obrigatoriamente, efetuava o repasse, mas está atrasando", disse o prefeito.

Gaspar Lazzari ressalta que os recursos que a prefeitura de Confresa tem a receber do Estado são suficientes para pagar a folha, contudo, os repasses não vem ocorrendo religiosamente, como devia. "Só tinha visto isso quando fui prefeito na década de 90", disse, informando que existem atrasos também de repasses do governo federal.

Greve

Com o atraso salarial, os professores decretaram greve por tempo indeterminado. Sem receber os salários há 28 dias, os profissionais da educação, representados pelo Sintep, subsede de Confresa, resolveram paralisar as atividades até que a prefeitura efetue o pagamento do mês de setembro. Todas as escolas do município estão sem aulas desde essa quinta (27). (Com informações da Agência da Notícia)