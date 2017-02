Com déficit de R$ 1,9 bi ano, governo apresenta dados à AL e pede ajuda

Maria Anffe Presidente da Assembleia Eduardo Botelho é o segunta a se reunir com Taques

Para dar sequência na rodada de conversa com os Poderes, o governador Pedro Taques recebeu o presidente da Assembleia Eduardo Botelho para apresentar o cenário fiscal atual de Mato Grosso, que mostra um déficit anual das contas em R$ 1,9 bilhão.

No encontro, realizado no Palácio Paiaguás, Botelho conheceu os cenários econômicos para 2017 e vai levar os dados para a Assembleia a fim de discutir com equipe técnica e com deputados para, então, apresentar sugestões.

Pedro Taques segue em busca do apoio dos Poderes para a construção e execução de políticas de ajustes fiscais para os próximos dois anos no Estado.

"Precisamos seguir juntos para tirar Mato Grosso dessa situação de desequilíbrio no fluxo de caixa. Somente juntos poderemos chegar a uma solução que garanta novos investimentos em saúde, em educação, em segurança, que é o que a população espera de nós, que somos servidores públicos", afirmou o governador.

Apesar do problema de fluxo de caixa do Executivo mato-grossense, o Estado ainda é um dos poucos que mantém os salários em dia no Brasil. Outros estados da federação estão com salários atrasados ou parcelando os vencimentos do funcionalismo.

A rodada de conversas com os representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo tem por objetivo manter o pagamento de dívidas e contratos em dia, sem que isso comprometa o pagamento do funcionalismo público.

Nesta quarta (22) o governador e sua equipe devem receber o presidente do Ministério Público, Paulo Prado. Ontem (20), a reunião foi com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos. (Com Assessoria)