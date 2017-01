Com dívida de R$ 1,5 mi, prefeito parcela folha atrasada há 2 meses

Francis Amorim De Barra do Garças

PONTAL DO ARAGUAIA

Assessoria Prefeito de Pontal do Araguaia Gerson Rosa fez acordo com servidores públicos

Uma dívida de R$ 1,5 milhões obrigou o prefeito de Pontal do Araguaia, Gerson Rosa de Moraes (PSDB), a fechar nesta quinta (19), um acordo para o parcelamento da folha de pagamento de dezembro e do 13º salário deixados em atrasos pela ex-prefeita Divina Oda (PSD). O tucano se reuniu na Câmara com os servidores para "fechar" um acordo e aliviar um pouco da "pressão" que vinha sofrendo.

Prejudicado pela falta de colaboração da ex-prefeita Divina Oda (PSD), que não permitiu a atuação da equipe de transição, Gerson foi obrigado a realizar uma auditoria para levantar a real situação do município e apresentou, preliminarmente, um diagnóstico das dívidas deixadas pela adversária. A folha de pagamento, no montante de R$ 589 mil, é o principal entrave do novo gestor.

"Infelizmente, ela não cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal e deixou a folha em atraso. Além disso, existem outras dívidas que estão inviabilizando a prefeitura neste início de mandato, deixando o município inadimplente", disse o prefeito, apontando que em dezembro Pontal do Araguaia arrecadou R$ 2,8 milhões, mas foram pagas despesas em R$ 2,7 milhões, sem incluir a folha dos servidores.

Além de não "autorizar" a entrada da equipe de transição, os técnicos da prefeitura ainda encontraram dificuldades para ter acesso às informações nos computadores pelo fato de terem sido formatados, eliminando os arquivos existentes.

Parcelamento

Para amenizar a situação do funcionalismo, que não recebe desde novembro, Gerson Rosa fechou acordo para o pagamento de 50% da folha mais os encargos sociais na próxima terça (24) e outros 50% em 12 de março, conforme a arrecadação do município.

"Neste mês de janeiro economizamos o máximo para reduzir despesas e conseguir ao menos quitar a folha deixada em atraso. Vamos pagar o valor estipulado de dezembro e pagar a folha sob a nossa responsabilidade nos primeiros dias de fevereiro", disse o gestor, que lamentou a postura da ex-prefeita em tentar inviabilizar a prefeitura nesse início de mandato.

Gerson foi eleito em outubro do ano passado com 1.736 votos (42,76%) contra 1.724 (42,46%), uma diferença de apenas 12 votos da segunda colocada, a ex-prefeita Divina Oda. Um terceiro candidato, o Dó (PP), ficou com 14,8%.