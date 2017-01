Com recuo de Neri, PP quer indicar nomes para o 1º escalão de Taques

Gilberto Leite Presidente do PP estadual, deputado federal Ezequiel Fonseca, destaca que vai depender do governador Pedro Taques querer continuar as conversas com a sigla, porque o convite foi feito a Neri

Após recuo de Neri Geller, o deputado federal Ezequiel Fonseca, presidente estadual do PP em Mato Grosso, deve indicar outros nomes para compor a equipe do governador Pedro Taques (PSDB). Entre os que podem ser indicados está o ex-prefeito de Pontes e Lacerda, Newton Miotto. “O Neri (secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura), vai conversar com ele (Taques) e explicar o motivo porque ele não aceitou. E posteriormente, nós podemos voltar a conversar com Taques”, disse Ezequiel.

Contudo, o deputado destaca que vai depender do governador querer continuar as conversas com a sigla, porque o convite foi feito a Neri. O PP era o partido do vice-governador Carlos Fávaro. A sigla se afastou de Taques quando Fávaro migrou para o PSD. Mas tudo indica que uma reaproxiamação está em andamento. “Nós temos grandes nomes pra indicar ao Executivo. Se o Neri, realmente, declinar do cargo (na secretaria estadual de Agricultura Familiar), nós temos outros nomes”, continua Ezequiel.

Além de Newton, Ezequiel cita Antônio Cezar dos Santos, o Cezinha, que foi candidato a prefeito de Campo Verde e Edinho Reis, candidato a prefeito de Rio Branco – todos do PP. “Primeiro o Neri tem que deixar claro para o governador, agradecer pelo convite e depois continuar a conversa, se for o caso”, falou.

Ezequiel também comenta que a legenda pode indicar três vereadores de Cuiabá. "Nós temos nomes para Agricultura, para outras pastas. Isso vai depender de conversas e entendimentos, " finalizou.

