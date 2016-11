Comércio quer escalonar a alíquota única do ICMS; governo faz proposta

Gilberto Leite/Rdnews Deputado Oscar Bezerra em uma das entrevistas concedidas ao Rdnews

A primeira reunião entre representantes do setor do comércio com o governo do Estado para debater a proposta de reforma tributária de Mato Grosso resultou no compromisso de ambas as partes apresentarem cálculos e sugestões para equacionar o problema da alíquota única de ICMS e o impacto que a mudança na forma da cobrança do imposto pode causar.

A solução apontada pelos empresários para a questão da alíquota única para o setor do comércio foi um escalonamento da cobrança, ou seja, o novo percentual de ICMS para esta atividade não seria cobrado em sua totalidade já no primeiro ano da nova lei.

Os valores desta alíquota (que pode variar de 12% a 18%, de acordo com o secretário de Fazenda) e do percentual de escalonamento a ser praticado nos próximos anos devem ser sugeridos pelos próprios representantes do comércio, que se comprometeram a entregar uma proposta formal à Sefaz.

O governo do estado, por sua vez, se comprometeu com o setor a apresentar uma proposta para pagamento dos créditos que surgirão após a mudança na forma de cobrança referente ao estoque de produtos já adquiridos pelos empresários.

Acontece que atualmente o ICMS é arrecadado no momento em que o empresário adquire o produto. Com a reforma tributária, essa cobrança passará a ser feita somente no momento da venda. “Hoje o comércio tem um estoque para, pelo menos três meses. O governo não pode ficar esperando tudo isso ser vendido para só então voltar a arrecadar. Por outro lado, o comerciante não pode ser cobrado duas vezes pelo mesmo imposto”, explica o coordenador-geral da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o deputado estadual Oscar Bezerra (PSB).

Durante o encontro, o secretário de Fazenda admitiu que, para o setor, o ideal seria que este crédito fosse pago em uma única vez, assim que houver a mudança do sistema tributário. Pontuou, contudo, que o governo não tem condições de executar tal medida por conta crise financeira pela qual passa.

A proposta de Seneri é que esse crédito gerado seja parcelado pelo governo. A forma como esse parcelamento se dará também ainda será calculada e apresentada ao setor em outra oportunidade.

Paludo reconheceu que o setor do comércio é um dos que podem sair prejudicados com as alterações, mas garantiu haver intenção por parte do governo de equacionar a questão da alíquota, que vem sendo apontada como o principal entrave na negociações.

Segundo ele, embora seja inevitável que alguns setores do comércio tenham que arcar com o aumento do ICMS, também haverá abatimentos, como no imposto praticado sobre a energia elétrica por exemplo. A ideia é que a carga tributária como um todo não sofra alteração no final das contas.