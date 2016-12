Complexo Viário será inaugurado em janeiro; custo ultrapassou R$ 33 mi

Reprodução Complexo Viário do Tijucal compreende trincheira de 740 metros e o viaduto com extensão de 520 m

O Complexo Viário do Tijucal, com viaduto e trincheiras que estão recebendo as últimas camadas de pavimentação na parte interna, fica pronto ainda este ano e será inaugurado em janeiro.

A previsão para inauguração da obra, que deveria ter ficado pronta a tempo para a Copa do Mundo de 2014, foi confirmada pelo governador Pedro Taques (PSDB), em entrevista à Rádio CBN, na manhã desta sexta (23). "Fica pronta em quatro dias e poderia ser inaugurada este ano, mas marcamos a inaguração oficial para janeiro", disse o governador.

Na quarta (21) e hoje pela manhã, o secretário Wilson Santos (Secid) fez vistoria ao Complexo para checar o andamento e finalização dos trabalhos.

Com aditivos, a obra chegou a um orçamento de R$ 33,2 milhões e, no momento de homologação dos Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs), em fevereiro desse ano, tinha um saldo financeiro de R$ 7,6 milhões. Dentre os principais serviços que foram executados, desde o início de novembro, estão a parte da pavimentação interna da trincheira,além de sinalização e acabamento.

Complexo

O complexo compreende uma trincheira de 740 metros entre a BR-364 até a Avenida Arquimedes Pereira Lima. O viaduto tem 520 metros e liga a 364 à Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Na entrevista, o governador voltou a afirmar que vai concluir o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), mas está en negociação com a Construtora que pede mais de R$ 1 bilhão para concluir as obras. Mas o valor é questionado pelo Executivo, após a consultoria da KPGM que conclui serem necessários cerca de R$ 700 milhões para finalizar todo o percurso.

Outras duas prioridades, segundo o governador, são "duas cicatrizes" que marcam a cidade, disse se referindo à trincheira do Santa Rosa e à duplicação da estrada do Moinho.

No caso da trincheira, que está com obras paradas devido à falência da construtora responsável, Camargo Campos, a proposta é atender a população e o orçamento para finalização das duas passarelas existentes ao longo da estrutura, situada também na Avenida Miguel Sutil, já foi solicitado.

Sobre a obra de duplicação e pavimentação da Estrada do Moinho, o governador informou que o secretário Wilson já chamou a empresa para conversar. "Não recebo obra mal feita", declarou. (Com Assessoria)