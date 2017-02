Concursados denunciam Pátio ao MPE e cobram TAC feito por Percival

Assessoria Mais de 100 denúncias dos aprovados em concurso são protocoladas no MPE contra Zé do Pátio

Os aprovados no último concurso público da Prefeitura de Rondonópolis protocolaram, nesta quinta (9), uma série de denúncias contra o prefeito Zé do Pátio (Solidariedade) no Ministério Público do Estado (MPE). Somente quanto a contratações e nomeações de comissionados para desenvolverem atividades fins foram mais de 100 denúncias de preterição dos aprovados. Já que, segundo a legislação, quando há concurso em vigência, o órgão público fica impedido de fazer contratações.

Segundo um dos concursados, Juliano Almeida, entre as denúncias estão a contratação irregular da Cooperativa de Trabalhadores Vale do Teles Pires e a alteração na lei que Pátio fez com relação ao período de vigência do contrato com o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso, além de funcionários em desvio de função e trabalhadores exercendo funções na área de Saúde sem contrato.

A intenção é de que o MPE investigue o que está realmente ocorrendo, e, conforme explicam os concursados, se a prefeitura não estiver cumprindo a lei, que o órgão tome as medidas necessárias.

TAC

A Prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPE ainda em abril de 2015, no qual se obrigava a realizar concurso público e, na sequência, convocar os aprovados. Em função do TAC, o ex-prefeito Percival Muniz (PPS) fez o concurso e o homologou em 2016, mas até o momento Pátio não convocou os aprovados.

“Nós queremos que o MPE execute o TAC, já que havia uma obrigação da Prefeitura de fazer o concurso e chamar os aprovados. Além disso, queremos que as denúncias sejam devidamente apuradas”, afirmou Juliano.