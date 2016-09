Concurso da Educação não entra nos cortes, diz Taques; RGA é este mês

O governador Pedro Taques (PSDB) informou que o corte de gastos anunciado ontem não irá prejudicar setores como a Educação, Saúde e Segurança Pública. Dessa forma, os concursos e projetos voltos a esses setores continuam em andamento, a exemplo do concurso na Educação, já anunciado.

Gilberto Leite Pedro Taques diz que não vai fazer cortes na Educação, Saúde e Segurança

“São as áreas que são típicas do Estado. A gente não pode viver sem os hospitais regionais. Eu não posso cortar toda a gasolina do carro de polícia, por exemplo. Como que vai dar segurança para o cidadão?”, explica Taques durante entrevisa concedida hoje (1º de setembro).

O governador determinou a contenção de despesas de agosto a dezembro na administração direta e indireta, realizando assim somente gastos obrigatórios e essenciais. A medida foi realizada por meio do Decreto 675/2016.

Secretários, presidentes e diretores de entidades da administração estão proibidos de apresentarem propostas de adição de norma ou adotar providências que eleve as despesas “com pessoal, incluindo-se a reestruturação e a revisão de planos de cargos, carreiras e subsídios, enquanto não forem reduzidas as despesas com pessoal ao limite inferior ao prudencial”, diz trecho do decreto.

As suspensões previstas também atingem às licitações em andamento, cujos contratos não tenham sido assinados até 10 dias da data de publicação deste Decreto. Ou seja, até em 21 de agosto.

RGA este mês

O governador disse que o corte de gastos também não fará com que deixe de cumprir o pagamento da parcela da Revisão Geral Anual (RGA), prevista para este mês, apontado pelo governo como o mais crítico do ano. Ele também comentou sobre o índice INPC usado para cálcular o pagamento do RGA que foi questionado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo ele, o procedimento não deve ser julgado esse ano pelo Supremo Tribunal Federal por isso, não terá nenhuma consequência no pagamento das parcelas de 2016.

Ontem, o procurador-geral da República pediu no STF a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004 (Lei da RGA), de Mato Grosso, que define o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Para o procurador, a lei afronta princípios constitucionais e contraria a Súmula Vinculante 42 do STF, que proíbe a vinculação de reajustes de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária.

“Eu concordo com a tese da inconstitucionalidade da lei da RGA, mas eu penso que uma ação como essa não ser julgada agora”, completa Taques.

O governador lembra que a lei enviada pelo Executivo em junho estabelece o pagamento de 7,54% da RGA em três parcelas, sendo 2% em setembro (calculado sobre o subsídio de maio de 2016), 2,68% em janeiro de 2017 (calculado sobre setembro de 2016) e 2,68% em abril de 2017 (com base no subsídio de janeiro de 2017). “Nós vamos pagar a RGA do mês de setembro. Nós apresentamos o projeto de lei. Estamos trabalhando muito para saudar os salários dos servidores”, ressalva.

Questionado se tinha conhecimento sobre a ação movida por Janot, já que ambos são amigos, o governador só pontual que não é responsável pelo que Janot faz.

